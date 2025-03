Zaynab Dosso regina della velocità. L'azzurra 25enne, originaria della Costa d'Avorio, oggi 9 marzo 2025 vince la medaglia d'oro nei 60 metri agli Europei indoor di Apeldoorn. La sprinter si impone in 7''01 ritoccando il primato italiano e aggiungendo un'altra perla alla sua carriera.

Dosso, primatista italiana anche dei 100 metri, nei 60 indoor ha conquistato il bronzo ai Mondiali di Glasgow 2024. All'aperto, spicca il terzo posto nei 100 agli Europei di Roma 2024 e nella staffetta 4x100 agli Europei di Monaco di Baviera 2022.

L'exploit odierno costituisce l'apice della carriera dell'atleta nata a Man, in Costa d'Avorio, il 12 settembre 1999. Dosso si è trasferita in Italia nel 2009, raggiungendo i genitori in provincia di Reggio Emilia. Il feeling con l'atletica scatta nel 2012, il debutto azzurro arriva nel 2016 dopo l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il decollo è datato febbraio 2022: ad Ancona vince il primo titolo italiano assoluto indoor dei 60 metri piani in 7"16, nuovo record italiano. Da allora, un crescendo fino alla maturità agonistica e ai risultati di livello assoluto.

Il razzismo e la denuncia

Nell'ottobre 2022, Dosso - suo malgrado - fa notizia per un caso di razzismo denunciato dall'atleta. L'azzurra ha accusato sui social di essere stata pesantemente insultata da una donna in un bar di Roma dopo averle negato l'elemosina. "Mi ha detto prima sibilando e poi ad alta voce: 'Puttana straniera, tornatene nel tuo Paese', mentre chi era intorno a me o è rimasto in silenzio oppure si è messo a ridere -ha scritto su Instagram la campionessa azzurra-. Non mi sento tutelata. Ora come ora ho paura a uscire, non perché penso che qualcuno possa farmi un gesto discriminatorio ma per l’indifferenza della gente".