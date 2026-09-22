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Zverev scherza con Alcaraz dopo il trionfo agli US Open: "Essere stupidi aiuta" - Video

Il tennista tedesco ha scherzato con lo spagnolo dopo la vittoria di New York

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev - X
Carlos Alcaraz e Alexander Zverev - X
22 settembre 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev scherza con Carlos Alcaraz sul suo trionfo agli US Open. Il tennista tedesco, fresco di vittoria nello Slam americano, dove ha battuto in finale il padrone di casa Ben Shelton, ha risposto con ironia a una domanda dello spagnolo, eliminato ai quarti di New York dopo essere rientrato dall'infortunio al polso, e suo compagno di squadra in Laver Cup.

A catturare l'attenzione di Alcaraz, in particolare, il match point della finale, trasformato da Zverev che però non si era inizialmente accorto di aver vinto la partita: "Dimmi a cosa stavi pensando in quel momento", ha detto lo spagnolo, "la stavo guardando a casa e non ci potevo credere".

"In testa non avevo assolutamente niente. È questo che aiuta, sai? Quando sei stupido, aiuta", ha risposto ridendo Zverev. Alcaraz ha poi insistito: "No, dai. Penso che aiuti tantissimo giocare l'ultimo game senza pensare", "pensavo che fossimo sul 4-1, per questo non ero per niente nervoso. Se fosse stato 5-2, sicuramente mi sarei agitato un sacco".

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