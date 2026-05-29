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Zverev-Halys: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista tedesco sfida il francese nel terzo turno del Roland Garros

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
29 maggio 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo titolo Slam, arriva al match dopo aver battuto Bonzi e Machac. Halys invece ha superato Bellucci e Humbert.

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Zverev-Halys, orario e precedenti

La sfida tra Zverev e Halys è in programma oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 20.15, essendo programmata come primo match della sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Zverev nell'ultimo Masters 1000 di Miami.

Zverev-Halys, dove vederla in tv

Zverev-Halys, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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