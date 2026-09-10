Con un successo agli Us Open, il tedesco potrebbe volare in testa alla classifica del 2026
Alexander Zverev supera Jannik Sinner nella race verso le Atp Finals? Lo scenario, ad oggi, è possibile. E potrebbe concretizzarsi alla fine degli Us Open 2026, in caso di successo del tennista tedesco, attuale numero 2 del ranking Atp.
Al momento, il fuoriclasse azzurro è in testa alla classifica del 2026 verso Torino, con 7950 punti accumulati. Un trionfo nello Slam americano permetterebbe però all'ultimo campione del Roland Garros di spingersi fino a quota 8650 punti, balzando in testa. Con un posto in semifinale, Zverev ha già avvicinato Sinner toccando i 7450 punti, riducendo a 500 lunghezze il distacco dal numero uno. Con la finale raggiungerebbe invece quota 7950, agguantando l'altoatesino.
Ecco la situazione attuale nella race verso le Atp Finals 2026, a cui potrebbe partecipare anche l'altro azzurro Flavio Cobolli:
1. Jannik Sinner — 7.950 punti — già qualificato
2. Alexander Zverev — 7.050 punti — già qualificato (e ancora in corsa agli Us Open, vincendo il torneo può arrivare a 8650 punti)
3. Carlos Alcaraz — 4.050 punti
4. Ben Shelton — 3.930 punti (ancora in corsa agli Us Open, vincendo il torneo può arrivare a 5120)
5. Flavio Cobolli — 3.530 punti
6. Frances Tiafoe — 3.330 punti (ancora in corsa agli Us Open, vincendo il torneo può arrivare a 4530)
7. Arthur Fils — 3.150 punti
8. Daniil Medvedev — 2.780 punti
9. Rafael Jodar— 2.509 punti
10. Taylor Fritz— 2.480 punti