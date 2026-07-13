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Sul completamento del PNRR e sul versamento dell’ultima rata

13 luglio 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 31 dicembre 2026 è il termine ultimo per poter incassare dalla Commissione europea la decima e ultima rata del PNRR pari a 28,4 miliardi di euro. Su questo tema, l’On. Bignami (FdI) ha chiesto al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche sociali quali misure l’Esecutivo ha attuato per favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR atti a consentire di incassare la rata in questione.

Nella sua risposta, il Ministro Tommaso Foti ha assicurato che il Governo è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi legati al versamento della decima rata del Piano. Foti ha ricordato che la nona rata è stata interamente conseguita e liquidata il 3 giugno scorso, portando a 166 miliardi di euro le risorse sinora incassate, pari all’85% della dotazione complessiva del Piano. Al 30 giugno risultano già rendicontati 70 dei 159 obiettivi previsti, con risultati superiori ai target in diversi ambiti, tra cui Case di comunità, sistemi idrici, interventi contro il dissesto idrogeologico ed efficientamento energetico degli edifici giudiziari. Il Ministro ha quindi ribadito la fiducia nel raggiungimento di tutti gli obiettivi della decima rata, rimarcando che l’Italia punta a completare integralmente il PNRR e ad ottenere l’intero ammontare delle risorse previste.

L'interrogazione e la risposta

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PNRR Commissione europea Governo italiano
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