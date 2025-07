Tajani a colloquio con il Ministro degli esteri di Israele

A seguito del raid israeliano che ha colpito anche la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, causando tre vittime e il ferimento del parroco della chiesa, Padre Gabriel Romanelli, il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto una conversazione telefonica con il Ministro degli Esteri israeliano, Saar. Tajani ha condannato in maniera netta gli attacchi che coinvolgono la popolazione civile, confermando che per l’Italia la situazione a Gaza è intollerabile e ribadendo la necessità di giungere al più presto a un cessate il fuoco. Rivolto al Ministro Saar, il Capo della Farnesina ha richiesto che venga fatta chiarezza sulle responsabilità del raid che ha coinvolto la chiesa. Successivamente, il Ministro Tajani ha parlato con Padre Romanelli esprimendo tutta la sua solidarietà per quanto accaduto e il pieno sostegno alle vittime coinvolte.

Il comunicato della Farnesina