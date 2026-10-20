Tajani: “La stabilità in Iraq è una priorità strategica per l’Europa”

“In una fase in cui la crisi nel Golfo minaccia di allargare ulteriormente l’instabilità della regione, la sicurezza in Iraq è una questione cruciale per l’intera Europa”, è uno dei concetti espressi dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso dell’incontro alla Farnesina con il Ministro degli Esteri iracheno Faud Hussein. Il Governo italiano punta a sostenere le istituzioni irachene nel consolidamento della sicurezza nazionale e nella lotta a Daesh, rilanciando la diplomazia come unica strada percorribile per ridurre i conflitti e aprire spazi di confronto politico. Il confronto tra i due ministri ha riguardato anche la dimensione economica: l’interscambio ha raggiunto 2,3 miliardi di euro nel 2025, ma è destinato a crescere ulteriormente specie grazie ai settori infrastrutture, energia e risorse idriche. Al centro della prospettiva di crescita anche i corridoi di connettività, quali il progetto IMEC, India-Middle East-Europe Economic Corridor. Un focus particolare del colloquio è stato dedicato alla cooperazione allo sviluppo e alla tutela del patrimonio culturale dell’Iraq. In definitiva, per l’Italia l’Iraq rappresenta un interlocutore strategico in una regione in cui stabilità, sicurezza e partenariati economici sono sempre più interdipendenti.

Il comunicato della Farnesina