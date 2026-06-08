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Tajani partecipa alla riunione del Comitato Frontaliero Italia-Francia

08 giugno 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
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Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, si è recato il Valle d’Aosta per prendere parte alla terza riunione del Comitato di Cooperazione Frontaliera Italia-Francia, co-presieduto con il Ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, oltre che per effettuare un sopralluogo al Traforo del Monte Bianco. Il Comitato ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera affrontando tematiche concrete di interesse comune, quali: la mobilità e le connessioni transalpine, la gestione climatica e delle risorse idriche, la formazione dei giovani e le iniziative a favore del bilinguismo. In questa direzione va l’obiettivo di ammodernamento dei valichi, primo fra tutti il Traforo del Monte Bianco, condiviso dai due Ministri. A margine del vertice del Comitato Frontaliero, Tajani e Barrot hanno discusso del rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Francia, ma anche dei principali dossier internazionali, tra cui il Medio Oriente, ambito su cui il Capo della Farnesina ha ribadito il fermo sostegno dell’Italia alle istituzioni, alla popolazione e alle forze armate libanesi. Durante il bilaterale, i due Ministri hanno discusso sulle proposte di ripristinare la libertà di navigazione a Hormuz e sulla possibilità di valutare sanzioni a livello di Ue nei confronti del Ministro israeliano Ben-Gvir protagonista degli episodi di maltrattamento dei membri della Global Flotilla.

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Il comunicato della Farnesina

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Tag
Cooperazione Frontaliera Traforo del Monte Bianco Mobilità transalpina Rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali Medio Oriente Libertà di navigazione a Hormuz
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