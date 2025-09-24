105.000 presenze per Utopica Festival

A Senigallia, la prima edizione del festival dedicato alla cultura pop ha trasformato il centro storico in un crocevia tra fantasy e fantascienza

La prima edizione di Utopica Senigallia Fantasy Festival ha attratto 105.000 presenze, trasformando il centro storico in un vivace crocevia di culture pop, tra cavalieri, creature magiche, mostre, concerti e villaggi a tema.

Organizzato da LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Senigallia e Dadi e Mattoncini, il festival ha animato le principali piazze cittadine e la storica Rocca Roveresca, divenute scenografie viventi per spettacoli, performance e incontri. La chiave del successo è stata la scelta di un'atmosfera "sospesa fra passato e futuro", con un mix di fantasy e fantascienza che ha incarnato il claim "RESPECT", magistralmente simboleggiato dal manifesto dell'artista Maurizio Manzieri.

"Con la conclusione della prima edizione di UTOPICA," ha dichiarato il Sindaco Massimo Olivetti, "Senigallia si conferma città capace di accogliere e valorizzare la cultura in tutte le sue forme, anche quelle più visionarie e inclusive... UTOPICA ha dimostrato che la cultura in tutte le sue sfaccettature può essere motore di coesione sociale, creatività e sviluppo".

Anche gli organizzatori di LEG, Tania Ferri, Sandro Giacomelli ed Elisabetta De Luca, hanno espresso la loro soddisfazione: "Utopica Fantasy Festival a Senigallia è un festival che porta con sé un’identità forte, unica, medieval fantasy, una rarità in Italia, e che ha saputo conquistare il pubblico con il suo immaginario e le sue atmosfere".

Il Direttore Artistico Gianluca Del Carlo ha narrato la genesi dell'evento, descrivendolo come un portale che ha fatto di Senigallia "un crocevia di mondi". Del Carlo ha concluso con un messaggio di gratitudine: "La gratitudine va a chi ha creduto nell’idea con cieca fiducia, a chi l’ha sperimentata con ardore e a chi, pur senza conoscerla, ne ha fatto parola con impegno estremo, senza che fosse richiesto".

Il festival si è articolato in quattro macro-aree principali che hanno catturato l'attenzione del pubblico:

Piazza Simoncelli: Sede del main stage, ha ospitato concerti e spettacoli di artisti come il Capitano Giorgio Vanni, i Poison Garden e la band I Miwa.

Foro Annonario: Qui il pubblico ha potuto ammirare la mostra del maestro Maurizio Manzieri e partecipare all'area games a cura di Dadi e Mattoncini e di Play – Festival del Gioco.

Palazzetto Baviera: Ha ospitato la mostra "MIDDLE-ART, Luci e Ombre nella Terra di Mezzo", con le opere di Ivan Cavini, uno dei maggiori artisti del fantasy europeo.

Rocca Roveresca: I suoi fossati e sotterranei sono stati dedicati a esperienze tematiche di grande successo, come lo Steampunk Village, il mondo di Star Wars e un'esperienza ispirata alla Scuola di Hogwarts.

Oltre a intrattenere, Utopica ha promosso la solidarietà, in una partnership con la Fondazione Umberto Veronesi e R2-KT, il celebre Pink Droid, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca oncologica pediatrica.