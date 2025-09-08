circle x black
Cerca nel sito
 

Aeg a Ifa 2025: innovazione silenziosa, cucine intelligenti e cura dei tessuti

sponsor

Dalla lavastoviglie più silenziosa di sempre alle cucine guidate dall’IA fino alle asciugatrici tripla A, il marchio tedesco ridefinisce l’esperienza domestica all’insegna di design, efficienza e sostenibilità

Aeg a Ifa 2025: innovazione silenziosa, cucine intelligenti e cura dei tessuti
08 settembre 2025 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Aeg torna protagonista all'Ifa 2025 di Berlino con un ventaglio di novità che coprono i tre pilastri del brand – lavaggio, cucina e cura dei tessuti – confermando la volontà di ridefinire le aspettative dei consumatori attraverso elettrodomestici che uniscono estetica premium, tecnologie avanzate e un’attenzione costante alla sostenibilità.

unknown

Nel settore del lavaggio, Aeg ha presentato la nuova gamma di lavastoviglie Serie 7000, 8000 e 9000, sviluppate su una piattaforma completamente rinnovata. Silenziosissime (fino a 35 dB), capaci di consumare solo 8,4 litri per ciclo grazie al sistema AquaSave, superano gli standard UE con un’efficienza energetica del 10% superiore alla classe A. Tra le innovazioni spiccano il braccio irroratore SatelliteClean Pro, in grado di rimuovere il 100% dei residui in 90 minuti, e l’interfaccia SmartSelect Connect, che consente un controllo intuitivo e personalizzato dei cicli.

aeg pizzaexpert low

Sul fronte cucina, il marchio rilancia con una serie di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. PizzaExpert, approvata dalla Scuola Italiana Pizzaioli, permette di ottenere una pizza perfetta in 2 minuti e 30 secondi a 340°C, mentre il forno 9000 ProAssist con SteamPro integra la funzione CamCook con riconoscimento visivo dei piatti e supporto AI TasteAssist per replicare ricette online. A completare la proposta ci sono i piani a induzione SaphirMatt, resistenti ai graffi e alle impronte, e i frigoriferi con AI CoolAssist, capaci di adattare le impostazioni alle abitudini quotidiane riducendo i consumi fino al 10%.

nuova gamma lavastoviglie aeg 2025 low

Infine, nella cura dei tessuti, Aeg celebra i sette riconoscimenti ottenuti da Stiftung Warentest dal 2023 a oggi. L’asciugatrice 9000X AbsoluteCare Pro si distingue come una delle prime sul mercato in classe AAA per efficienza energetica, rumorosità e condensazione, mentre i programmi AbsoluteWash 49 min e PowerClean 59 min offrono i migliori risultati di rimozione delle macchie a 30°C in meno di un’ora con consumi ridotti. Tutta la gamma si conferma all’avanguardia anche per silenziosità, certificazioni come Woolmark Green e funzioni smart come SmartDry, in grado di ottimizzare energia e tempi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
AEG IFA lavatrici asciugatrici pizza
Vedi anche
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani
Salvatores: "Armani mi vestì per gli Oscar, alla moda preferiva le persone"
Massimo Lopez: "Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice" - Video
Armani, le lacrime di Jo Squillo: “È come perdere un pezzo di cuore”


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza