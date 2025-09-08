L'anticiclone che ci ha fatto riassaporare l’estate in questo primo weekend di settembre, sta per cedere il passo a una perturbazione atlantica che porterà un cambiamento radicale del meteo in Italia, soprattutto al Centro-Nord.

Il primo segnale di questo cambiamento si avrà già nella giornata di domani, martedì 9 settembre. Le regioni del Nord, in particolare, saranno le prime a risentire dell'arrivo della perturbazione. Già dal mattino, si formeranno rovesci e temporali sparsi su Liguria centro orientali, coste della Toscana e sui settori alpini e localmente prealpini. Nel pomeriggio peggiorerà sul Triveneto e in serata il maltempo sarà via via più diffuso su tutto il Nord e la Toscana fa sapere iLMeteo.it.

Le regioni più colpite dal maltempo

La giornata di mercoledì 10 settembre sarà il culmine di questa fase di maltempo. La perturbazione scenderà più a Sud, portando temporali diffusi su gran parte del Centro. Saranno le regioni tirreniche, come Lazio e Toscana, a essere maggiormente colpite, con fenomeni anche di forte intensità. Il Nord continuerà a vedere piogge e rovesci, con un'instabilità persistente.

L'attenzione di questo peggioramento si concentra particolarmente sui fenomeni a carattere stazionario. Le aree della Liguria e dell'alta Lombardia, così come le zone centrali tirreniche, Toscana in primis, potrebbero essere interessate da temporali autorigeneranti, capaci di scaricare ingenti quantità di pioggia in breve tempo. Questo aumenta il rischio di nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità.

Ma c'è un elemento di ulteriore interesse: non si esclude infatti la formazione di supercelle sulle pianure del Nord-est, in particolare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Queste potenti strutture temporalesche, alimentate da forti contrasti termici, possono generare grandinate di grosse dimensioni.

Nonostante questa parentesi instabile però, l'estate potrebbe non essere ancora finita. Le proiezioni a lungo termine indicano infatti che la perturbazione si esaurirà rapidamente. A partire dal 13-15 settembre, una nuova rimonta dell'alta pressione sub-tropicale potrebbe riportare condizioni di bel tempo e temperature nuovamente estive su gran parte del paese, regalandoci un'ultima, calda parentesi di sole.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 8 settembre - Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso. Al Centro: tra sole e nubi sparse. Al Sud: stabile e soleggiato.

Domani, martedì 9 settembre - Al Nord: molte nubi, rovesci in arrivo sui monti e sul Triveneto. Al Centro: maltempo in arrivo su Sardegna e Toscana. Al Sud: soleggiato.

Mercoledì 10 settembre - Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: maltempo, fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Al Sud: maltempo in arrivo in Campania, nuvoloso altrove.

TENDENZA: ultime piogge giovedì al Centro-Sud, migliora al Nord in vista di un weekend più stabile.