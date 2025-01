Android, anche per i videogiochi la funzione "Cerchia e cerca" basata su IA

La nuova funzionalità, ancora in fase di test, permette di catturare uno screenshot del gioco in corso e avviare una ricerca Google per ottenere suggerimenti e guide

Google sta sperimentando nuove funzionalità di gioco basate sull'intelligenza artificiale (AI) all'interno del suo strumento di ricerca "Cerchia e cerca" per telefoni Android. Come riportato da Android Authority, questa nuova funzionalità permette agli utenti di catturare uno screenshot del gioco a cui stanno giocando e di utilizzare l'immagine per effettuare una ricerca su Google, ottenendo suggerimenti e guide utili. Al momento, la funzionalità sembra essere in fase di test e presenta alcune limitazioni. L'utente può avviare la ricerca solo tramite una query di testo predefinita, "Ottieni aiuto con questo gioco", che risulta piuttosto generica e potrebbe non portare ai risultati desiderati.

Si prevede che l'integrazione dell'AI nella ricerca possa offrire un'esperienza di gioco più coinvolgente e personalizzata. Ad esempio, l'AI potrebbe essere in grado di riconoscere elementi specifici all'interno dello screenshot, come il livello di gioco, i personaggi o gli oggetti, e di fornire suggerimenti e guide più pertinenti al contesto specifico. Inoltre, l'AI potrebbe essere utilizzata per analizzare lo stile di gioco dell'utente e offrire consigli personalizzati per migliorare le proprie prestazioni. Immagina di essere bloccato in un livello difficile di un gioco: l'AI potrebbe analizzare lo screenshot, identificare la sfida specifica e suggerire strategie o trucchi per superarla.

Tuttavia, è importante considerare anche le possibili implicazioni di questa tecnologia. L'utilizzo dell'AI nella ricerca di suggerimenti di gioco potrebbe portare a una diminuzione della sfida e del senso di realizzazione che si prova nel superare gli ostacoli in autonomia. Inoltre, l'eccessiva dipendenza dall'AI potrebbe limitare la creatività e la sperimentazione da parte dei giocatori. In definitiva, l'integrazione dell'AI nella ricerca di suggerimenti di gioco su Android rappresenta un'interessante evoluzione che potrebbe migliorare l'esperienza di gioco per molti utenti. Tuttavia, è fondamentale che Google sviluppi questa funzionalità in modo responsabile, garantendo che l'AI sia utilizzata come uno strumento per arricchire l'esperienza di gioco, senza compromettere la sfida e il divertimento.