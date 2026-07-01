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Apple e Commissione Europea: confronto diretto sul futuro di Siri AI

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Il vertice tra Tim Cook e Henna Virkkunen punta a superare lo stallo normativo sui mercati digitali. L'obiettivo è sbloccare l'accesso ad Apple Intelligence per 450 milioni di utenti senza rischiare sanzioni.

Apple e Commissione Europea: confronto diretto sul futuro di Siri AI
01 luglio 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il dialogo istituzionale tra Cupertino e l'Unione Europea registra una prima formale apertura nel tentativo di sbloccare la distribuzione delle nuove funzionalità di intelligenza artificiale. L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e la responsabile europea per la sovranità tecnologica, Henna Virkkunen, hanno tenuto un colloquio virtuale mirato a valutare le opzioni di conformità regolamentare. Secondo fonti ufficiali della Commissione, l'incontro si è focalizzato su temi di comune interesse nel contesto delle regole di concorrenza del mercato unico.

L'attuale impasse esclude una platea di circa 450 milioni di consumatori europei dall'ecosistema integrato di Apple Intelligence. Lo scontro nasce dall'applicazione del Digital Markets Act, la cui interpretazione aveva spinto l'azienda a posticipare il lancio della nuova versione di Siri nei paesi membri, citando potenziali compromissioni dell'architettura di sicurezza e della privacy dei dispositivi. Di contro, i regolatori di Bruxelles hanno mantenuto una posizione rigida, evidenziando che l'obbligo di interoperabilità non impedisce l'introduzione di nuovi prodotti ma richiede parità di accesso per gli assistenti virtuali di terze parti.

I negoziati privati mirano ora a definire una roadmap tecnica che consenta l'implementazione del software ed eviti l'applicazione di sanzioni multimilionarie per violazione delle norme antitrust. Sebbene le parti non abbiano ancora formalizzato un accordo definitivo sulla gestione dei dati e sull'apertura delle API di sistema, il coinvolgimento diretto del vertice aziendale indica la necessità di superare la fase dei comunicati contrapposti. L'evoluzione della trattativa determinerà le modalità con cui l'infrastruttura di intelligenza artificiale di Apple potrà operare entro i confini legislativi comunitari.

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Siri AI Apple Unione Europea Digital Markets Act
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