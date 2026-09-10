Apple presenta i nuovi Apple Watch Ultra 4 e Series 12

Apple ha annunciato le nuove generazioni del proprio orologio intelligente, Apple Watch Ultra 4 e Apple Watch Series 12, entrambe costruite attorno al nuovo Health Sensing System e al chip S11, il più potente mai sviluppato dall'azienda per un dispositivo indossabile. La novità principale riguarda la misurazione della frequenza cardiaca, che secondo Apple raggiunge ora la precisione più alta mai ottenuta su uno smartwatch, grazie a sensori ottici ed elettrici ridisegnati e a un nuovo sensore dotato di LED verdi più grandi ed efficienti, capace di rilevare i battiti ogni cinque secondi nell'arco della giornata.

Sul fronte della variabilità della frequenza cardiaca (HRV), le rilevazioni diventano fino a ventiquattro volte più frequenti e trovano spazio in una nuova sezione dell'app Battito, che distingue tra Recovery HRV, più utile per cogliere i segnali quotidiani di stress e recupero, e HRV complessiva, pensata per una lettura più ampia dello stato di salute cardiovascolare. Anche i parametri vitali notturni vengono arricchiti con l'analisi della Recovery HRV rispetto ai valori di riferimento personali, mentre una nuova visualizzazione permette di confrontare i dati raccolti di giorno e di notte.

La funzione più significativa dal punto di vista dell'esperienza d'uso è però Readiness, un punteggio giornaliero da zero a dieci che incrocia attività fisica recente, carico di allenamento, parametri vitali e qualità del sonno per suggerire come affrontare la giornata, attraverso indicazioni come Recover, Pace Yourself, Ready o Go For It. Il punteggio si aggiorna nel corso delle ore in base ai nuovi dati raccolti e permette di consultare i fattori che lo determinano; l'algoritmo è stato messo a punto insieme al team di scienze motorie e medicina di Apple, sulla base dei dati dell'Apple Heart and Movement Study.

Le due linee si differenziano soprattutto per autonomia e vocazione. Apple Watch Ultra 4, pensato per sport estremi e avventura, arriva fino a cinquanta ore di autonomia nell'uso quotidiano e fino a ottantaquattro in modalità Risparmio energetico, con una ricarica che in quindici minuti restituisce fino a diciotto ore di utilizzo. Per gli allenamenti outdoor più lunghi, la nuova modalità Max Extended Workout consente di monitorare per un massimo di quarantacinque ore corse, camminate ed escursioni, mantenendo letture GPS al secondo.

Apple Watch Series 12, pensato per un utilizzo quotidiano, offre invece fino a ventiquattro ore di autonomia standard e dieci ore negli allenamenti outdoor, il 25% in più rispetto al modello precedente, con una ricarica che in quindici minuti aggiunge fino a dodici ore di autonomia.

Entrambi i modelli beneficiano di un contapassi completamente riprogettato, che sfrutta nuovi algoritmi di machine learning e la potenza del chip S11 per misurare con maggiore precisione le distanze percorse durante gli allenamenti indoor e il numero di passi nell'arco della giornata. Il chip S11 introduce inoltre due funzioni legate al microfono integrato: Riconoscimento suoni, pensata per avvisare le persone sorde o ipoudenti quando l'orologio rileva suoni come sirene, allarmi o il pianto di un bambino, anche senza iPhone nelle vicinanze; e Shazam, che riconosce la musica in ascolto e ne mostra titolo e artista direttamente dal polso. Entrambe le funzioni elaborano l'audio grazie a un comparto isolato del chip, il Secure Exclave, che elimina immediatamente la registrazione senza renderla accessibile a sistema operativo, app o alla stessa Apple.

Il sistema operativo watchOS 27, disponibile di serie su entrambi i modelli, introduce una griglia dinamica delle app suggerite da Siri, un nuovo gesto single tap per aprire i widget della Raccolta smart con una sola mano, suggerimenti contestuali come la posizione dell'auto parcheggiata o il promemoria per il compleanno di un contatto, il supporto per perimenopausa e menopausa nell'app Monitoraggio ciclo, e l'estensione di Workout Buddy anche in assenza di iPhone, ora disponibile pure in spagnolo.

Sul piano estetico, Apple Watch Ultra 4 mantiene la cassa in titanio, disponibile nei colori naturale e nero, con nuovi cinturini Trail Loop, Alpine Loop e Ocean in colorazioni inedite. Apple Watch Series 12 amplia invece la gamma di finiture, con casse in alluminio nei colori bronzo scuro, nero, oro chiaro e grigio siderale, versioni in titanio oro brillante e naturale, e una nuova variante in ceramica bianco perla e blu notte; i modelli in alluminio adottano inoltre il Ceramic Shield 2, più resistente del 60% rispetto al vetro Ion-X dei modelli precedenti. Entrambi i dispositivi sono disponibili in preordine e saranno in vendita a partire da venerdì 18 settembre.