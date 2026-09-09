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Aspettando l'iPhone pieghevole: spuntano nuovo nome e prezzo

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A poche ore dall'evento di lancio, Bloomberg svela nome e prezzi del dispositivo atteso da anni. Un debutto che arriva nel segno della continuità, proprio mentre cambia la guida dell'azienda

Aspettando l'iPhone pieghevole: spuntano nuovo nome e prezzo
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09 settembre 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
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Mancano ormai poche ore all'evento con cui Apple presenterà i nuovi iPhone, il primo dall'insediamento di John Ternus come amministratore delegato dell'azienda. E secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha diffuso l'indiscrezione a mezzanotte, il tanto atteso smartphone pieghevole dell'azienda di Cupertino si chiamerà iPhone Duo. Il prezzo di partenza sarebbe di 2.000 dollari per la versione da 256GB di memoria, fino a circa 3.000 dollari per il taglio massimo da 2TB. La commercializzazione dovrebbe iniziare già a ottobre, in due colorazioni: bianco e blu scuro.

Fino a questo momento le voci di corridoio avevano indicato come nome più probabile iPhone Ultra. La scelta di Duo, se confermata, richiama un'eredità non proprio esaltante: è il titolo che Google ha usato per uno dei suoi numerosi tentativi falliti nel campo della messaggistica, e soprattutto il nome che Microsoft ha già impiegato per i propri dispositivi pieghevoli, il Surface Duo e il Surface Duo 2.

Le indiscrezioni raccolte finora descrivono un dispositivo pensato per il multitasking: la possibilità di eseguire app iPhone affiancate, una gestione delle finestre che ricorda quella degli iPad e il supporto alla Apple Pencil come strumento di input. I dettagli ufficiali arriveranno a breve, con l'evento in programma alle 13:00 ora della costa orientale statunitense (le 19:00 in Italia).

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iPhone Duo pieghevole iPhone Apple prezzo
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