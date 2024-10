Astro Bot si aggiorna con nuovi livelli speedrun gratuiti

Team Asobi, lo studio dietro l'acclamato Astro Bot pubblicato di recente su PS5, ha annunciato una serie di nuovi contenuti gratuiti in arrivo per il platform a partire da oggi, 17 ottobre. Nicolas Doucet, director del gioco, ha comunicato la notizia tramite un post sul PlayStation Blog, ringraziando i fan per l'incredibile supporto e accoglienza ricevuta da Astro Bot. "Vedere le reazioni dei giocatori, sia giovani che (più) adulti, ci riempie di gioia", ha dichiarato Doucet. A seguito delle numerose richieste da parte dei fan di nuovi contenuti, il team ha deciso di rilasciare una serie di livelli speedrun, che metteranno alla prova le abilità dei giocatori con sfide a tempo e classifiche online.

Il primo livello, Velocità al lavoro, è disponibile da oggi e vede i giocatori sfrecciare attraverso una città tra le nuvole con l'aiuto di Barkster, il bulldog potenziatore. Ogni settimana, fino al 14 novembre, verrà rilasciato un nuovo livello speedrun, ognuno con due nuovi Bot speciali da salvare. In totale, saranno 10 i nuovi personaggi da aggiungere alla propria collezione, tra cui Eve da Stellar Blade e personaggi di Helldivers. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili ogni giovedì alle 15:00 ora italiana. "Il meglio è che tutto questo non avrà alcun costo aggiuntivo", conclude Doucet, ribadendo l'impegno del Team Asobi nel supportare il gioco e la sua community.