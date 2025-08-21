ASUS ROG svela il futuro del gaming a Gamescom con una pioggia di annunci

In occasione della Gamescom 2025, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha aperto le porte del suo evento " Unlock the ROG Lab ", trasformando Colonia nel cuore pulsante dell'innovazione tecnologica. Al centro della scena, la celebrazione del trentesimo anniversario delle schede grafiche ASUS, segnata dal lancio di una ROG Matrix GeForce RTX 5090 in edizione limitata, simbolo di un'eredità di avanguardia e prestazioni da record.

L'evento ha visto la partecipazione di NVIDIA, partner di lunga data di ASUS, a testimonianza di una collaborazione che ha plasmato l'industria del gaming su PC.

"ASUS è stato uno dei nostri primi partner, aiutandoci a costruire l'industria delle schede grafiche per PC e del gaming negli ultimi 30 anni", ha affermato Jeff Fisher, Senior Vice President di NVIDIA. "In ogni fase del percorso, hanno esteso i confini di ciò che è possibile nella tecnologia delle schede grafiche ed il loro ultimo modello ROG Matrix continua questa tradizione".

"ASUS si impegna ad offrire esperienze di gioco eccezionali a tutti i nostri utenti", ha aggiunto Jackie Hsu, Senior Vice President di ASUS. "Siamo entusiasti di avere una partnership così solida con NVIDIA, che ci consente di portare prodotti ancora più incredibili ai nostri utenti. La ROG Matrix GeForce RTX 5090 è un'altra testimonianza infusa di un'eredità e pronta per prestazioni da record".

ROG Matrix GeForce RTX 5090: L'apice di 30 anni di innovazione

La nuova ROG Matrix GeForce RTX 5090 incarna il meglio della tecnologia ASUS. Basata sull'architettura NVIDIA Blackwell, la scheda è progettata per offrire innovazioni e prestazioni senza precedenti. Il suo design è ottimizzato per l'overclocking estremo, con un'architettura a quattro ventole, una camera di vapore proprietaria e un dissipatore di calore fresato. L'utilizzo di un composto termico in metallo liquido garantisce un raffreddamento della GPU ancora più efficiente, permettendo boost clock più elevati e una stabilità superiore. Per gli appassionati di PC, la scheda può essere alimentata fino a 800 watt in combinazione con uno slot GC-HPWR di una scheda madre ASUS che supporta la tecnologia BTF.

Monitor OLED di nuova generazione: la rivoluzione visiva di ROG

In qualità di leader globale nel settore dei monitor gaming OLED, ROG continua a spingere i confini della tecnologia visiva con i suoi nuovi modelli Tandem OLED. Questa tecnologia di nuova generazione offre una luminosità di picco superiore del 15%, una gamma cromatica più ampia del 25% e una durata del pannello maggiore del 60% rispetto ai precedenti WOLED.

Tra le novità, spiccano il ROG Swift OLED PG27AQWP-W da 26,5 pollici, che vanta una frequenza di aggiornamento nativa di 540 Hz e una modalità duale che raggiunge i 720 Hz in risoluzione HD. Il monitor è inoltre dotato di un Neo proximity sensor che protegge il pannello dal burn-in. Il ROG Strix OLED XG27AQWMG, invece, offre una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, mentre il ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2 bilancia prestazioni e chiarezza visiva con una frequenza di 240 Hz. Tutti i modelli includono il rivestimento proprietario TrueBlack Glossy, che garantisce neri profondi e immagini super nitide.

Oltre il PC: Le Nuove Soluzioni ROG per il Gaming

L'evento ha mostrato l'impegno di ROG nell'espandere il suo ecosistema anche al di là dei componenti principali. La ROG XG Station 3 è una soluzione plug-and-play che trasforma qualsiasi laptop compatibile con Thunderbolt 5 in una potente postazione da gaming o rendering, grazie alla banda ultra-larga di 80 Gbps.

Infine ROG e Hatsune Miku, un binomio vincente che si rinnova. La pop star virtuale è di nuovo protagonista di una linea completa di componenti da gaming, frutto della collaborazione con ROG. La collezione fonde l'estetica fantascientifica di ROG con i colori iconici di Miku, il blu-verde e il rosa.

L'obiettivo è offrire prestazioni superiori, qualità premium e funzionalità avanzate per il gioco competitivo e le attività quotidiane. Dalla scheda madre al monitor, passando per case, alimentatore e dissipatore, ogni prodotto è pensato per consentire ai giocatori di creare una postazione unica e personalizzata, che riflette in pieno l'inconfondibile stile di Hatsune Miku.