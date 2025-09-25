circle x black
Cerca nel sito
 

Battlefield 6, la campagna single player svela le novità del gioco

sponsor

Nel nuovo trailer mostrato durante il PlayStation State of Play, Electronic Arts porta i giocatori in un futuro segnato da instabilità globale, dove una compagnia militare privata minaccia di riscrivere gli equilibri mondiali

Battlefield 6, la campagna single player svela le novità del gioco
25 settembre 2025 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno scelto il palco dello State of Play di PlayStation per alzare il sipario sulla campagna in solitaria di Battlefield 6, descritta come l’esperienza più ambiziosa e cinematografica mai realizzata per la saga. Ambientato nel 2027, il gioco tratteggia uno scenario cupo: la NATO, un tempo solida alleanza occidentale, è al collasso. La crisi economica, le guerre per procura e le tensioni politiche hanno disgregato l’ordine internazionale, aprendo la strada a un nuovo protagonista: Pax Armata, una gigantesca compagnia militare privata dotata di risorse illimitate e tecnologie d’avanguardia.

Il giocatore vestirà i panni della Dagger 13, un’unità d’élite dei Raider dei Marine statunitensi incaricata di opporsi all’avanzata della Pax Armata. La campagna promette missioni spettacolari e adrenaliniche che spaziano da Brooklyn al Cairo, con set di grande impatto e una narrazione che intende riportare al centro l’esperienza single player, da sempre attesa dalla community di Battlefield. Battlefield 6, però, non si limita alla campagna: il titolo includerà nuove modalità multigiocatore, il ritorno di Portal con possibilità di personalizzazione pressoché illimitate e numerosi miglioramenti al sandbox di gioco, che punta a rendere ogni scontro, veicolo o strategia l’elemento decisivo per ribaltare una battaglia. L’uscita è fissata per il 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA App ed Epic Games Store).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Battlefield 6 single player videogiochi PS5 Xbox PC
Vedi anche
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza