Beyond: Two Souls, da videogioco a serie TV

Il thriller interattivo Beyond: Two Souls, sviluppato da Quantic Dream e interpretato da Elliot Page e Willem Dafoe, sta per essere adattato per la televisione da Pageboy Productions, la casa di produzione di Page, secondo quanto riportato da Deadline. La serie è in fase di sviluppo iniziale e si prevede che esplori la narrativa non lineare del gioco. In Beyond: Two Souls, il giocatore veste i panni di Jodie (interpretata da Page) e, a volte, di un'entità soprannaturale chiamata Aiden, a cui è misteriosamente legata.

"Girare il gioco è stata una delle esperienze di recitazione più impegnative e appaganti della mia carriera", ha dichiarato Page. "La ricca narrativa e la profondità emotiva della storia ci offrono una base fantastica. Vogliamo creare una visione unica dei personaggi e dei loro viaggi che sia interessante sia per i fan che per i nuovi spettatori". Al momento non ci sono informazioni su una potenziale data di uscita per l'adattamento televisivo né su quale piattaforma potrebbe essere trasmesso.