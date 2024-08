Bronfman Jr. contro Skydance per il controllo di Paramount Global, che intanto prepara una nuova ondata di licenziamenti

Edgar Bronfman Jr. ha presentato un'offerta da 4,3 miliardi di dollari per acquisire il controllo di Paramount Global. Questa mossa in netta opposizione alla proposta concorrente di Skydance Media, guidata da David Ellison, apre un nuovo capitolo di strategie, alleanze e acquisizioni nel mondo del cinema, della televisione e dell'intrattenimento in generale.

Bronfman intende acquisire non solo la National Amusements Inc., detentrice della maggior parte delle azioni votanti di Paramount, ma anche immettere 1,5 miliardi di dollari per alleviare la situazione debitoria della major. Entrambe le offerte evidenziano un periodo critico per Paramount, che cerca di navigare attraverso debiti significativi che superano i 14,6 miliardi di dollari con una crescente necessità di innovazione e alle prese con la spending review.

All'inizio dell'anno, sotto la guida di Bob Bakish, Paramount ha licenziato più di 800 dipendenti. Recenti comunicazioni interne, svelate dal The Hollywood Reporter, hanno annunciato che entro settembre Nicole Clemens, capo della divisione TV, e George Cheeks, co-CEO insieme a Chris McCarthy e Brian Robbins, procederanno alla chiusura della divisione di produzione televisiva. I progetti in corso saranno trasferiti sotto la gestione di CBS Studios.