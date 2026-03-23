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Il ritorno dei BTS non convince i mercati, il titolo Hybe cala in borsa

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L’affluenza al concerto di Gwanghwamun Square a Seul, trasmesso su Netflix, si ferma a meno della metà delle presenze previste, innescando una correzione del titolo nonostante il record di vendite del nuovo album Arirang

- BIGHIT MUSIC / NETFLIX
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23 marzo 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La borsa di Seul ha reagito con decisione al primo impegno dal vivo dei BTS dopo la pausa per il servizio militare obbligatorio, punendo il titolo Hybe, società madre del brand, con una flessione del 15,5% nella giornata di lunedì. Nonostante l'attesa per il rientro in scena di Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jung Kook, il concerto gratuito tenutosi sabato a Gwanghwamun Square ha registrato circa 104.000 presenze, un dato significativamente inferiore ai 250.000 spettatori inizialmente stimati dagli analisti. La performance, che ha segnato l’avvio di un tour mondiale da 82 date, è stata condizionata dalla contemporanea trasmissione globale su Netflix e da rigide misure di sicurezza che hanno limitato l'accesso fisico all'area.

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Il riscontro negativo dei mercati contrasta con la solidità commerciale del nuovo progetto discografico Arirang, capace di vendere quasi quattro milioni di copie nel solo primo giorno di distribuzione. Tuttavia, la dipendenza finanziaria di Hybe dai risultati del gruppo resta un elemento di vulnerabilità per la società, che ha visto i propri margini operativi contrarsi sensibilmente durante il periodo di inattività della band. Il ritorno dei BTS avviene in un panorama profondamente mutato rispetto al 2019, dove il successo globale del genere ha moltiplicato i competitor diretti, spingendo formazioni come Blackpink, Seventeen e Stray Kids a contendere quote di mercato sempre più ampie.

Secondo le indiscrezioni, il live dei BTS avrebbe raggiunto una platea stimata di circa 300 milioni di spettatori sulla piattaforma Netflix. Nonostante l'assenza di dati ufficiali da parte del colosso dello streaming, il dato appare verosimile se rapportato ai 325 milioni di abbonamenti attivi registrati alla fine del 2025, considerando la fruizione multi-utente tipica dei nuclei familiari. Tale volume di traffico rappresenterebbe un salto di qualità rispetto ai precedenti primati della piattaforma, segnando un nuovo standard per i grandi eventi trasmessi in diretta globale.

Il confronto più immediato resta quello con l'incontro di pugilato tra Jake Paul e Mike Tyson del novembre 2024. In quell'occasione, Netflix aveva dichiarato un picco di 65 milioni di streaming simultanei, traducibili in una media di 108 milioni di spettatori effettivi durante la diretta. Se le proiezioni per il concerto di Seul venissero confermate, l'impatto mediatico della band coreana triplicherebbe i risultati di uno degli eventi sportivi più discussi degli ultimi anni, consolidando la centralità dei contenuti musicali nelle strategie di fidelizzazione degli utenti.

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BTS Netflix Arirang K Pop Hybe
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