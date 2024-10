Call of Duty: Black Ops 6, l'attesa è finita

Call of Duty: Black Ops 6 è finalmente disponibile, con un'esperienza di gioco rivoluzionaria che promette di ridefinire gli standard del genere sparatutto. Una campagna single player ricca di colpi di scena, un multiplayer esplosivo ricco di 16 nuove mappe e il ritorno dell'amatissima modalità Zombi a round, fanno senza dubbio di Black Ops 6 uno dei titoli blockbuster dell'anno.

I giocatori avranno l'opportunità di esplorare missioni avvincenti e di personalizzare il proprio rifugio segreto, un'ex base del KGB. Completando sfide speciali, sarà possibile sbloccare ricompense esclusive e potenziare ulteriormente l'esperienza di gioco durante i tumultuosi eventi geopolitici dei primi anni '90. La caduta dell'Unione Sovietica, la Guerra del Golfo e il passaggio di testimone dalla presidenza di George Bush a quella di Bill Clinton fanno da sfondo a una trama avvincente e senza regole d'ingaggio.

I protagonisti, il veterano Frank Woods e il suo protetto Troy Marshall, guidati dall'intrepida Jane Harrow, formano una squadra di agenti "disertori" per affrontare una misteriosa forza clandestina che si è infiltrata nelle alte sfere della CIA. Tra i membri della squadra spiccano Felix Neumann, genio della tecnologia, e Sevati Dumas, un'ex assassina in cerca di vendetta. Il famigerato Russell Adler fa il suo ritorno, con alleanze e motivazioni sempre più oscure.

Ma se la campagna single player regala nuove ambientazioni e trame complottistiche, il comparto multiplayer di Black Ops 6 offre una varietà senza precedenti, con 16 nuove mappe disponibili al lancio. Tra queste, 12 mappe core 6v6 e 4 mappe Strike, progettate per offrire sfide adrenaliniche e ambientazioni dettagliate. Fa il suo ritorno il classico sistema di Prestigio, apprezzato dai fan di lunga data, mentre la modalità Teatro consente di rivivere i momenti più epici da ogni angolazione.

Una delle novità più attese è il ritorno di Nuketown, l'iconica mappa ambientata in una città del deserto del Nevada utilizzata per test nucleari. Il multiplayer introduce anche il movimento assoluto, un sistema rivoluzionario che permette ai giocatori di eseguire manovre fluide come scatti, scivolate e tuffi in qualsiasi direzione. Il movimento intelligente attiva assistenze per scattare, scavalcare e accovacciarsi, facilitando l'esecuzione di azioni spettacolari.

Per chi non riesce ad abbandonare una visione post apocalittica ritorna l'amatissima modalità Zombi a round. In Black Ops 6 i giocatori dovranno affrontare orde di non morti utilizzando armi e potenziamenti unici, con l'obiettivo di sopravvivere il più a lungo possibile. Al lancio, sono disponibili due nuove mappe ricche di segreti e una missione principale: Liberty Falls e Terminus. La modalità Zombi a round offre una completa libertà di esplorazione, permettendo ai giocatori di indagare su aree particolari e apparentemente innocue delle mappe, alla ricerca di indizi e segreti nascosti.

In occasione del lancio di Black Ops 6, il team di Call of Duty ha presentato il video "Caccia alla Verità", dedicato ai fan e alle community italiane. Il video, che esplora temi di intrigo e paranoia tipici della saga, vede protagonisti il rapper Artie 5ive e il Signor Giancarlo, volto iconico della TV anni '90.

Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile in tutto il mondo dal 25 ottobre su Xbox (Xbox Series X|S e Xbox One), PlayStation (PlayStation 5 e PlayStation 4) e PC tramite Microsoft Store, Battle.net e Steam. Il gioco è inoltre disponibile su Game Pass per console Xbox e PC (solo Microsoft Store) al momento del lancio. I possessori di Game Pass Ultimate e Game Pass Console possono scaricare e preinstallare COD HQ e Call of Duty: Warzone.