Cartoon Club Riminicomix 2025, la cultura pop torna in scena

Dal 13 al 20 luglio 2025 Rimini ospita la 41esima edizione di Cartoon Club / Riminicomix, il festival internazionale che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato all’animazione, al fumetto, ai videogiochi e alla cultura pop, con eventi diffusi, mostre, proiezioni, cosplay, ospiti d’eccezione e la partecipazione straordinaria di Milo Manara

Dal 13 al 20 luglio 2025, la città di Rimini si trasformerà nuovamente in un vivace crocevia internazionale dedicato alla cultura pop, accogliendo la 41esima edizione del Cartoon Club / Riminicomix – Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games. Dopo il successo dell’anno precedente, che ha registrato oltre 200.000 presenze e un centinaio di ospiti italiani e internazionali, l’evento si prepara a confermare il proprio ruolo di primo piano nel panorama europeo dei festival culturali. Nel cuore dell’estate, il festival diffonderà le sue attività tra i luoghi simbolo della città: dalle arene storiche e piazze del centro ai suggestivi scorci sul mare. Il programma prevede proiezioni di oltre duecento cortometraggi animati, incontri con autori di rilievo, esposizioni tematiche, laboratori e masterclass, contribuendo a creare un’esperienza immersiva in grado di coinvolgere professionisti del settore, appassionati e curiosi di tutte le età.

Uno dei momenti centrali sarà la mostra mercato ospitata dal 17 al 20 luglio nel Parco Federico Fellini. Qui fumetti, videogiochi, gadget, incontri con autori, concerti e la più grande convention cosplay d’Italia animeranno l’atmosfera del festival, grazie anche alla presenza di nomi noti come K-ble Jungle e Ochacaffè. L’area sarà arricchita da spazi dedicati al gioco da tavolo e di ruolo, organizzati in collaborazione con Ludo Labo, realtà promotrice del Play – Festival del Gioco. Elemento distintivo dell’edizione 2025 è la firma di Milo Manara per il manifesto ufficiale. “Manara ha saputo cogliere l’essenza della manifestazione e dello spirito riminese”, ha commentato la direttrice artistica Sabrina Zanetti.

L’omaggio all’artista prosegue con la mostra “Di sogni e di segni”, organizzata in collaborazione con Comicon e ospitata dal 13 luglio al 31 agosto presso il Museo della Città “Luigi Tonini”. L’esposizione celebra il lungo legame artistico e personale tra Manara e Federico Fellini, testimoniato da opere celebri come Viaggio a Tulum e Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet. La rassegna offre uno sguardo approfondito sul rapporto tra fumetto e cinema, due linguaggi che si influenzano a vicenda e che trovano un punto d’incontro nell’immaginario visionario dei due autori. Durante il festival, inoltre, Manara riceverà un Premio alla Carriera nel corso di una serata-evento realizzata in collaborazione con il Fellini Museum.

Accanto al programma culturale, il festival presenta anche un rinnovamento della propria identità visiva e digitale. Il nuovo sito e la comunicazione integrata sono curati da Holly Agency, sotto la direzione di Vito Ballarino e Gianni Spano. Il progetto vede la partecipazione di brand di rilievo, tra cui il main partner Italpizza, e la collaborazione con noti content creator, come Jessica “Miss Hatred” Armanetti, consolidando la vocazione del festival a dialogare con le nuove generazioni attraverso linguaggi contemporanei.