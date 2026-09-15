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Cartoradio, la mappa MIMIT sui campi elettromagnetici

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Online la piattaforma del MIMIT per consultare le stime dei campi elettromagnetici in Italia realizzate con la Fondazione Ugo Bordoni

Cartoradio, la mappa MIMIT sui campi elettromagnetici
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15 settembre 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato Cartoradio, una piattaforma digitale gratuita accessibile al pubblico ideata per consultare le stime dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici sull'intero territorio nazionale. Sviluppato in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni, il servizio mette a disposizione dei cittadini e delle istituzioni una mappa interattiva che consente di selezionare specifiche aree geografiche per visualizzare l'intensità teorica del campo elettrico.

Il sistema punta a incrementare la trasparenza informativa e la conoscibilità del quadro elettromagnetico attraverso l'elaborazione di modelli numerici e cartografici.

Le stime pubblicate prendono le mosse dai dati ufficiali del MIMIT e, per quanto riguarda le infrastrutture di rete mobile, dalle informazioni contenute nel Catasto delle Sorgenti Radiomobili, la cui alimentazione viene aggiornata con cadenza trimestrale da parte degli operatori di telecomunicazioni. I valori mostrati a schermo sono presentati in forma aggregata e anonimizzata, escludendo riferimenti diretti ai singoli impianti o ai gestori delle reti.

Il portale specifica che i dati visualizzati rappresentano proiezioni ottenute tramite modelli matematici di calcolo e non misurazioni fisiche effettuate sul terreno; la rilevazione strumentale diretta e la verifica sul campo del rispetto dei limiti di legge rimangono infatti di esclusiva competenza delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente. La piattaforma completa la consultazione offrendo schede informative dedicate alla corretta interpretazione dei dati numerici e approfondimenti sul quadro normativo e scientifico di riferimento.

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Cartoradio MIMIT campi elettromagnetici Fondazione Ugo Bordoni ARPA monitoraggio ambientale Catasto delle Sorgenti Radiomobili
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