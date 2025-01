Il servizio di intelligenza artificiale è al momento down

ChatGPT è attualmente down. Oggi 23 gennaio si stanno riscontrando diversi problemi tecnici con il servizio di intelligenza artificiale, con diversi utenti che non riescono ad accedere alla piattaforma. Provando a entrare su ChatGPT infatti, sugli schermi degli utenti arrivano messaggi che segnalano errore di gateway oppure il classico "503 Service Temporarily Unavailable", a confermare che il servizio al momento non è disponibile.

Il disservizio ha portato a migliaia di segnalazioni da ogni parte del mondo, sia da aziende che si avvolgono dell'intelligenza artificiale che da singoli utenti. Un down simile era già avvenuto lo scorso 26 dicembre, con ChatGPT che era andato offline anche a giugno. Al momento non ci sono ancora indicazioni da parte della piattaforma sulla natura del problema o sui suoi tempi di risoluzione.