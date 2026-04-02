Crimson Desert, la recensione

L'approccio a Crimson Desert richiede una necessaria fase di sedimentazione, lontana dall'immediatezza tipica dei blockbuster contemporanei. L'opera di Pearl Abyss si presenta inizialmente come un’esperienza respingente, caratterizzata da un sistema di controllo che sembra progettato per testare la coordinazione motoria del giocatore piuttosto che agevolarne l'interazione. Azioni banali, come l'apertura di un sacchetto di monete o la lettura di un documento, sono frammentate in una serie di passaggi macchinosi all'interno di menu contorti. Questa scelta non è figlia di una cattiva progettazione, ma di una filosofia precisa: il rifiuto della natura ludica a favore di una simulazione fantasy totale. Il gioco non vuole essere un software di intrattenimento, ma un luogo fisico governato da regole proprie, spesso frustranti, che richiedono un adattamento cognitivo profondo.

Una volta superata la barriera d'ingresso, il mondo di Pywell si svela in tutta la sua imponenza tecnica. L'utilizzo del proprietario BlackSpace Engine, in controtendenza rispetto all'adozione di massa dell'Unreal Engine 5, permette una gestione dello spazio e del dettaglio che ridefinisce il concetto di open world. La regione di Hernand, da sola, può assorbire decine di ore di gioco grazie a una densità di attività che spazia dal reclutamento di mercenari alla gestione dei trasporti aerei su draghi, fino a passatempi da taverna come il braccio di ferro. È un'impostazione che ricorda la libertà strutturale di The Elder Scrolls, dove la traccia narrativa principale diventa spesso un rumore di fondo rispetto alla scoperta casuale di un tempio sommerso o di una rovina presidiata da un golem di pietra.

Il combattimento rappresenta il punto di massima frizione tra l'intenzione del giocatore e l'esecuzione a schermo. Sebbene ogni fendente restituisca un feedback fisico appagante, la complessità degli input richiesti trasforma gli scontri con i boss in una sorta di ginnastica digitale. Non siamo di fronte al tempismo calcolato di un Elden Ring, ma a un sistema che richiede la memorizzazione di combinazioni innaturali per concatenare abilità speciali e movimenti evasivi. Questa rigidità si riflette anche negli enigmi ambientali, spesso risolvibili solo attraverso una conoscenza empirica delle regole del mondo, dato che i tutorial si rivelano lacunosi e poco inclini a guidare l'utente per mano.

La componente narrativa è l'elemento meno rifinito dell'intera produzione. La sceneggiatura alterna momenti di epicità a dialoghi involontariamente comici, con antagonisti che ricalcano gli stereotipi più ingenui del genere fantasy. Il protagonista Kliff subisce passivamente gli eventi, accettando incarichi complessi con un distacco che mina la coesione drammatica dell'opera. Inoltre, il gioco soffre di un gating eccessivo: molte aree e meccaniche fondamentali restano precluse finché non si avanza nella storia principale, creando una contraddizione stridente con la natura libera e sistemica dell'esplorazione. Il mondo sembra voler essere scoperto in autonomia, ma l'architettura delle missioni impone barriere artificiali talvolta irritanti.

Sul piano tecnico, Crimson Desert si comporta in modo solido su PlayStation 5, specialmente nella modalità Performance. Nonostante la mole di calcoli richiesti dalla fisica e dalla densità di NPC, il frame rate resta stabile, con incertezze limitate alle zone più ricche di vegetazione. I recenti aggiornamenti hanno limato le asperità del lancio, correggendo bug critici e bilanciando alcuni picchi di difficoltà ingiustificati. In definitiva, l'opera di Pearl Abyss è un prodotto ambizioso e imperfetto, che richiede di essere vissuto più che giocato. È un titolo che si ama e si odia con la stessa intensità, capace di regalare meraviglia solo a chi è disposto a lottare contro la sua stessa interfaccia.

Fomato: PS5 (versione testata), Xbox Series X|S, PC Editore: Pearl Abyss Sviluppatore: Pearl Abyss Voto: 8