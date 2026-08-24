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Cyberpunk: Edgerunners II arriva su Netflix a ottobre

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CD Projekt Red e Studio Trigger tornano nell'universo di Night City con una nuova serie di dieci episodi. L'uscita ufficiale è fissata per il 20 ottobre sulla piattaforma di streaming

Cyberpunk: Edgerunners II arriva su Netflix a ottobre
24 agosto 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

CD Projekt Red e Studio Trigger hanno confermato che Cyberpunk: Edgerunners II, l'anime ambientato nel mondo del videogioco Cyberpunk 2077, debutterà su Netflix il prossimo 20 ottobre. A differenza del primo capitolo, il progetto proporrà una narrazione del tutto indipendente divisa in dieci episodi, incentrata su dinamiche di redenzione e vendetta.

Secondo quanto indicato dalla sinossi ufficiale diffusa dagli autori, la trama esplora le conseguenze della violenza endemica a Night City e la difficoltà di emergere in un contesto urbano dominato dallo spettacolo mediatico. Con questo annuncio, la collaborazione tra la software house polacca e lo studio d'animazione giapponese prosegue nel solco dell'espansione transmediale del franchise, mantenendo la stessa impostazione produttiva che ha caratterizzato il debutto della proprietà intellettuale nel settore animato.

L'impatto di Cyberpunk 2077 sul mercato videoludico trascende il suo travagliato debutto iniziale. Attraverso una costante opera di ricostruzione tecnica, l'espansione Phantom Liberty e la forte spinta culturale generata dal primo adattamento di Studio Trigger, il titolo di CD Projekt Red ha ribaltato la propria percezione pubblica, consolidando Night City come un solido ecosistema narrativo transmediale capace di espandersi ben oltre i confini del videogioco originale.

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Cyberpunk 2077 Edgerunners Netflix videogiochi serie anime
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