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Dal 2028 niente più dischi su PlayStation

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La decisione di Sony di eliminare i supporti fisici dal 2028 e chiudere i vecchi store digitali solleva forti preoccupazioni sulla conservazione del medium

Dal 2028 niente più dischi su PlayStation
02 luglio 2026 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il panorama della distribuzione videoludica si appresta a vivere una trasformazione radicale. Sony ha annunciato che a partire da gennaio 2028 cesserà la produzione di supporti fisici per PlayStation, convertendo l'intero ecosistema a un modello esclusivamente digitale. Questo provvedimento si accompagna alla progressiva disattivazione dei negozi virtuali di piattaforme storiche come PlayStation 3 e PlayStation Vita. Si tratta di una duplice mossa che evidenzia la fragilità di un mercato privo di supporti tangibili, in cui lo spegnimento dei server coincide inevitabilmente con la scomparsa delle opere stesse, infliggendo un duro colpo alla memoria storica del settore.

La transizione verso il solo digitale risponde a trend di mercato consolidati e a precise convenienze industriali. I dati finanziari indicano che circa l'ottanta per cento delle vendite attuali su PlayStation 5 avviene già tramite download, e persino colossi come Rockstar Games hanno pianificato la distribuzione del prossimo Grand Theft Auto VI nei negozi tramite confezzioni contenenti un semplice codice di riscatto. Se da un lato la dematerializzazione riduce i costi di manifattura per i publisher e offre comodità di archiviazione agli acquirenti, dall'altro elimina dinamiche consolidate come il mercato dell'usato e la condivisione dei titoli tra utenti.

Il nodo più critico rimane tuttavia legato alla tutela del patrimonio videoludico. Secondo uno studio della Video Game History Foundation, l'ottantasette per cento dei giochi rilasciati prima del 2010 è già considerato a rischio estinzione, una situazione destinata ad aggravarsi con la centralizzazione dei canali di vendita. Precedenti recenti, come la chiusura degli store Nintendo per Wii U e 3DS, hanno dimostrato come svariati titoli esclusivi possano diventare improvvisamente inaccessibili, trasformando i prodotti commerciali in beni a tempo determinato, legati esclusivamente al ciclo vitale delle infrastrutture di rete.

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PS5 Sony dischi supporto fisico
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