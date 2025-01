DOOM: The Dark Ages annunciato per il 15 maggio

I fan di DOOM possono finalmente esultare: id Software e Bethesda Softworks hanno annunciato durante l'Xbox Developer Direct che DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della saga, sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2025. Il gioco sarà disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, e sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio. Per i fan più appassionati, saranno disponibili diverse edizioni speciali, tra cui la Premium Edition e il Collector's Bundle, che includeranno contenuti bonus come skin esclusive, artbook, colonna sonora e una statua del Doom Slayer.

DOOM: The Dark Ages va considerato il prequel degli acclamati DOOM (2016) e DOOM Eternal, e coinvolgerà i fan di tutto il mondo nell'esplorare le origini della rabbia del Doom Slayer, in un'avventura che si preannuncia epica e sanguinolenta. Il gioco promette un'esperienza di gioco frenetica e intensa, con combattimenti viscerali e boss mostruosi. Grazie al potente motore grafico idTech, gli ambienti saranno ancora più dettagliati e immersivi, e gli effetti visivi saranno sbalorditivi.

E per darvi un'idea ecco il trailer presentato durante l'Xbox Developer Direct

"DOOM: The Dark Ages" ci trasporta in un'epoca in cui le tenebre regnano supreme, invitando i giocatori a immergersi in un mondo medievale oscuro e infestato da demoni. L'ambientazione promette di essere un viaggio affascinante attraverso un'atmosfera cupa e suggestiva, dove il pericolo si cela dietro ogni angolo.

Il combattimento, che è sempre stato un pilastro della serie, in questo capitolo diventa ancora più frenetico e brutale. I giocatori dovranno affrontare nemici sempre più agguerriti in battaglie che metteranno alla prova i loro riflessi e la loro capacità di adattarsi rapidamente a situazioni estreme.

Per aiutare in queste intense schermaglie, "DOOM: The Dark Ages" offre un arsenale di armi letali che i giocatori potranno non solo sbloccare ma anche potenziare. Queste armi devastanti saranno fondamentali per avere la meglio sulle orde demoniache e sopravvivere in questo inospitale universo medievale.

L'esperienza di gioco è ulteriormente arricchita da una componente visiva e sonora di altissimo livello, grazie all'impiego del motore grafico idTech. Questa tecnologia all'avanguardia permette di offrire una grafica spettacolare, che cattura la magnificenza e il terrore del mondo medievale, mentre l'audio, coinvolgente e dettagliato, amplifica ogni momento di tensione e ogni scontro, immergendo i giocatori in un'esperienza senza precedenti.