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Electronic Arts trasforma gli stadi di FC in cartelloni per i brand

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Il colosso dell'intrattenimento lancia EA Advertising per integrare annunci dinamici nel gameplay

Electronic Arts trasforma gli stadi di FC in cartelloni per i brand
17 giugno 2026 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Electronic Arts ha ufficializzato il lancio di EA Advertising, una nuova divisione interna destinata a ridefinire il posizionamento dei marchi commerciali all'interno del proprio ecosistema digitale. Forte di una base utenti che ha superato i 120 milioni di giocatori mensili nel corso dell'anno fiscale 2026, la compagnia californiana punta a sfruttare l'enorme coinvolgimento generato dai suoi franchise di punta, in particolare nel settore simulativo, dove titoli leader come EA Sports FC registrano oltre un miliardo di match disputati ogni mese.

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Il fulcro del progetto risiede nell'integrazione nativa e non invasiva della pubblicità all'interno dell'ambiente tridimensionale di gioco. Sfruttando un server pubblicitario proprietario e un apposito kit di sviluppo software progettato per il motore grafico Frostbite, le aziende partner potranno inserire inserzioni dinamiche direttamente sui tabelloni digitali, sui maxischermi e nelle grafiche di trasmissione degli stadi virtuali. Questo approccio mira a replicare fedelmente le dinamiche visive degli eventi sportivi del mondo reale, garantendo al contempo la trasparenza e la misurazione delle impressioni secondo gli standard internazionali di settore dello IAB, in collaborazione con Integral Ad Science.

La strategia commerciale si estende oltre i tradizionali spazi statici attraverso l'EA Sports Partner Program, un modello di sponsorizzazione premium che prevede la co-creazione di sfide tematiche e contenuti personalizzati. Le prime campagne sul campo hanno già coinvolto marchi globali come Visa, Red Bull e Lowe's, capaci di generare milioni di interazioni attive attraverso obiettivi specifici inseriti nella modalità Ultimate Team. In titoli recenti come EA Sports College Football 26, brand come Mountain Dew hanno persino introdotto strutture e arene interamente personalizzate, confermando la transizione del marketing videoludico verso una partecipazione diretta all'interno della cultura pop e sportiva contemporanea.

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EA Advertising Elecronic Arts videogiochi pubblicità EA Sports FC
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