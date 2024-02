Elon Musk, secondo Putin è "inarrestabile"

Nella recente intervista concessa a Tucker Carlson e pubblicata online giovedì su X, il Presidente russo Vladimir Putin ha riservato parole di grande ammirazione per il magnate della tecnologia Elon Musk, discutendo dell'impatto crescente dell'intelligenza artificiale e della necessità di trovare un terreno comune con figure influenti nel settore. Durante l'intervista, a seguito di una domanda sul ruolo sempre più preponderante dell'intelligenza artificiale, Putin ha espresso un giudizio inequivocabile su Musk: "Penso che non ci sia modo di fermare Elon Musk," ha dichiarato il presidente russo, sottolineando come, nonostante la necessità di collaborare, Musk agirà secondo il proprio giudizio. "È necessario trovare un modo per persuaderlo. Credo che sia una persona intelligente, davvero. Quindi sarà necessario raggiungere un accordo con lui, poiché questo processo deve essere formalizzato e sottoposto a determinate regole".

Negli ultimi mesi, Musk è stato al centro di controversie per le sue decisioni riguardanti X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, che hanno portato a una riduzione del valore dell'azienda al 70 per cento. Proprietario di diverse importanti aziende di media e tecnologia, Musk ha un ruolo fondamentale per il sostegno dell'Ucraina nella sua lotta contro la Russia. L'anno scorso, Putin aveva già definito Musk "una persona eccezionale" dopo che quest'ultimo aveva riconosciuto di aver bloccato l'accesso a internet dai suoi satelliti Starlink durante un raid ucraino. Carlson, dal canto suo, ha elogiato Musk per il suo operato alla guida di X, piattaforma sulla quale l'ex conduttore televisivo ha lanciato il suo nuovo show dopo essere stato allontanato dall'aria da Fox News lo scorso aprile.