Elon Musk videogiocatore, figuraccia testando Starlink in volo con Path of Exile 2

Il CEO di Tesla ha provato la connessione satellitare sull'aereo per giocare a un popolare titolo online, ma le cose non sono andate come previsto

Durante un volo, Elon Musk ha effettuato una trasmissione in diretta nella quale ha testato il servizio di connettività satellitare Starlink, giocando al videogioco Path of Exile 2. L’iniziativa è stata presentata come parte di un test per valutare la stabilità della connessione internet offerta dal suo sistema satellitare. Tuttavia, la diretta ha assunto rapidamente toni inaspettati, attirando numerosi messaggi da parte degli spettatori, alcuni dei quali contenevano critiche e commenti personali rivolti al CEO di SpaceX e Tesla. La trasmissione è durata circa un’ora e 45 minuti. Musk ha interagito poco con il pubblico, mantenendo un atteggiamento per lo più silenzioso mentre affrontava le fasi iniziali del gioco, disponibile in accesso anticipato da dicembre. Durante la sessione ha perso più volte, venendo costretto a ricreare nuovi personaggi a causa della modalità “hardcore” (che prevede la cancellazione permanente del personaggio alla morte).

Con il proseguire della diretta, Musk ha cominciato a ricevere messaggi privati da altri utenti della piattaforma di gioco. Alcuni erano elogiativi, ma presto il tono è degenerato in spam e insulti. Tra i messaggi ricevuti, vi erano riferimenti alla sua vita privata, battute offensive e critiche alla sua influenza sulla politica statunitense. Nonostante alcuni spettatori abbiano suggerito comandi per disattivare i messaggi in arrivo, Musk ha scelto di non intervenire.

Negli ultimi minuti della diretta, ha creato un nuovo personaggio chiamato Kekius Maximus, nome ispirato al meme di 4chan già utilizzato come pseudonimo sul social X. Anche questo personaggio, tuttavia, è stato sconfitto rapidamente, apparentemente a causa di una connessione instabile, evento che ha segnato la fine anticipata della trasmissione. L’episodio rappresenta un ulteriore capitolo nell’ormai complessa narrativa pubblica attorno a Elon Musk, la cui figura continua a essere oggetto di attenzione mediatica, tra iniziative tecnologiche e controversie personali.