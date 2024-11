Exeed, l'eSport italiano sbarca in America

Exeed, leader nel settore italiano degli eSports collegati a EA Sports FC, annuncia l'apertura di una nuova holding company a Miami, proseguendo la sua strategia di espansione internazionale. Exeed, che vanta un team di giocatori di alto livello e titoli come la conquista della eSerie A, "Content creator of the year" e "Best italian player of the year", ha recentemente consolidato la sua presenza internazionale con la qualificazione al Fc Pro Open. Guidata dai founder Federico Brambilla, Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Iidea, e Ivan Ballestrazzi, Exeed si presenta sul mercato internazionale con una nuova brand identity e una struttura "branded-house" per supportare la crescita del business.

La strategia di espansione prevede lo sviluppo di due asset principali: la Plb Academy powered by Exeed, in partnership con PLB, la realtà dedicata al gaming fondata da Christian Vieri e Bernardo Corradi; e l'Exeed Academy, un percorso formativo per professionisti e nuovi giocatori che partirà dall'Argentina. "La nostra espansione internazionale e il lancio di nuovi progetti come le Exeed Academies sono l'inizio di un percorso che mira a incentivare e supportare lo sviluppo di talenti e di figure professionali", ha dichiarato il Ceo Ivan Ballestrazzi. "Il rebranding ci consentirà di rafforzare il nostro marchio principale Exeed, continuando inoltre a sviluppare branch office specifici per ogni esigenza del mercato".