First Playable 2025, a giugno a Firenze l'evento business dei videogiochi in Italia

Apre oggi la biglietteria per la settima edizione dell’iniziativa di IIDEA, quest’anno ospitata dal Cinema la Compagnia di Regione Toscana e dai nuovi spazi di Palazzo degli Affari. Al via anche la raccolta di candidature per gli Italian Video Game Awards

Firenze si prepara ad ospitare la settima edizione di First Playable, evento di riferimento per l'industria italiana dei videogiochi. L'iniziativa, organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, con la collaborazione dell'Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, si svolgerà dall'11 al 13 giugno 2025. L'evento si articolerà in diverse sedi. Il Cinema La Compagnia ospiterà le conferenze e la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, rispettivamente l'11 e il 12 giugno. Il Palazzo degli Affari, invece, sarà la sede degli incontri di business, dei workshop tecnici e delle attività di networking, previste per il 12 e 13 giugno.

Gli Italian Video Game Awards, promossi da IIDEA, rappresentano un momento centrale dell'evento. Le candidature sono aperte fino al 24 marzo 2025, attraverso il sito ufficiale. Il premio mira a riconoscere l'eccellenza italiana nel settore, con sette categorie in gara. Una giuria internazionale valuterà i candidati per le categorie "Best Italian Game", "Best Italian Debut Game", "Outstanding Art" e "Outstanding Experience". Le categorie "Outstanding Individual Contribution", "Outstanding Italian Company" e "Community Spotlight Award" saranno invece votate internamente dall'industria. First Playable sarà anche l'occasione per presentare i progetti finalisti del contest nazionale "Italian Game 2025", promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con Invitalia e IIDEA. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia degli Italian Video Game Awards.

L'evento offrirà inoltre l'opportunità di conoscere i corsi e i laboratori gratuiti proposti da Fondazione Sistema Toscana – Toscana Film Commission, nell'ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027. Per partecipare a First Playable 2025, sono disponibili due tipologie di biglietti riservate agli operatori italiani del settore: "Developer Full Access" e "Developer Social Access". Entrambi i biglietti consentono l'accesso alle giornate dell'evento, alla cerimonia di premiazione e all'area Networking. Il biglietto "Developer Full Access" include inoltre l'accesso all'area meeting e la possibilità di fissare incontri tramite la piattaforma di matchmaking Meet to Match. Operatori internazionali, fornitori di servizi, sponsor e partner possono richiedere informazioni sulle proposte di ticketing dedicate, contattando direttamente IIDEA.