GeForce NOW festeggia sei anni con 24 nuovi titoli a febbraio

La piattaforma di NVIDIA taglia il traguardo del miliardo di ore trasmesse in streaming e annuncia l'arrivo di titoli ottimizzati per l'architettura RTX 5080

06 febbraio 2026 | 18.29
Redazione Adnkronos
Il servizio di streaming videoludico di NVIDIA inaugura il suo settimo anno di attività con un bilancio che supera il miliardo di ore di gioco erogate. Questo anniversario non viene celebrato solo come un successo statistico, ma come l'avvio di una fase di espansione tecnologica mirata a rendere la potenza delle GPU RTX accessibile su ogni tipologia di schermo domestico.

Le novità del "GFN Thursday"

Per il mese di febbraio, il calendario delle pubblicazioni prevede l'inserimento di 24 nuovi giochi. La prima ondata, già disponibile in streaming, vede come protagonisti titoli di alto profilo tattico. Tra questi spicca il debutto di Delta Force di Team Jade e PUBG: BLINDSPOT di KRAFTON, quest'ultimo caratterizzato da un approccio 5v5 con visuale dall'alto e dinamiche di squadra accelerate.

L'integrazione con i servizi di abbonamento prosegue con l'arrivo di titoli provenienti dal catalogo Xbox Game Pass, come Indika e Roadcraft, facilitando l'accesso ai giochi senza la necessità di download locali o hardware di fascia alta.

gfn thursday pubg blindspot

Hardware e ottimizzazione: l'era della RTX 5080

Uno degli aspetti più rilevanti della celebrazione riguarda l'aggiornamento dell'infrastruttura server. NVIDIA ha confermato che diversi titoli in uscita questo mese sono già ottimizzati per la GeForce RTX 5080. Tra i software pronti a sfruttare questa nuova capacità computazionale figurano:

Menace: strategico tattico disponibile su Steam e Game Pass.

PUBG: BLINDSPOT: la nuova interpretazione tattica dell'universo PUBG.

Carmageddon: Rogue Shift: il ritorno del celebre franchise in chiave moderna.

HumanitZ: titolo survival già presente su Steam.

Programmazione delle uscite di febbraio

Il resto del mese vedrà una distribuzione costante di contenuti, con titoli attesi come Resident Evil: Requiem (26 febbraio) e l'espansione del catalogo Trine sull'Epic Games Store. La strategia di NVIDIA punta chiaramente a una diversificazione dei generi, includendo dall'RPG storico Kingdom Come Deliverance all'avventura open-world Avatar: Frontiers of Pandora.

Con oltre un miliardo di ore di gioco alle spalle, il servizio si propone di eliminare definitivamente i "colli di bottiglia" dell'hardware fisico, consolidando il cloud come una realtà solida e complementare per l'industria del gaming globale.

