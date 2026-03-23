circle x black
Cerca nel sito
 

Girls Code It Better: il coding a scuola per il futuro tech femminile

sponsor

In occasione della Girls In Digital Week 2026, Officina Futuro Fondazione W-Group lancia il primo format di sperimentazione pratica dedicato esclusivamente al corpo docente tra intelligenza artificiale e realtà virtuale

Girls Code It Better: il coding a scuola per il futuro tech femminile
23 marzo 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Girls In Digital Week 2026, cornice europea nata per incentivare l'avvicinamento delle giovani donne alle carriere STEM, vede quest'anno un'evoluzione strategica nel palinsesto di Girls Code It Better. L'iniziativa, promossa da Officina Futuro Fondazione W-Group, anima la ricorrenza dal 23 al 27 marzo con un programma che punta a trasformare la tecnologia in un linguaggio creativo e accessibile attraverso il format dei GCIB Sprint. Si tratta di laboratori intensivi che coinvolgono l'intero ecosistema scolastico con appuntamenti online e in presenza distribuiti tra Italia, Albania e Bulgaria. Tra le tappe di rilievo spicca l'evento di Pordenone, organizzato in collaborazione con Electrolux Professional Group, volto a connettere il territorio e le famiglie ai temi dell'intelligenza artificiale.

CTA

La novità principale dell'edizione 2026 risiede nel lancio del primo "GCIB Sprint for Teachers", previsto per mercoledì 25 marzo. L'incontro si distacca dalla forma del classico webinar teorico per configurarsi come un vero laboratorio pratico online, dove i docenti possono testare in prima persona le metodologie del progetto applicate a settori cruciali come il coding e la realtà virtuale. L'obiettivo è fornire agli insegnanti soluzioni innovative da integrare immediatamente nell'attività didattica, permettendo loro di valutare l'impatto della creatività digitale all'interno dei propri istituti e di agire come facilitatori nel processo di alfabetizzazione tecnologica delle studentesse.

Parallelamente alla formazione per i professori, restano centrali le attività dedicate alle ragazze tra gli 11 e i 14 anni, concepite come versioni compatte dei tradizionali club GCIB. Il percorso si apre lunedì 23 marzo con sessioni sulla realtà virtuale per concludersi venerdì 27 con la programmazione di videogiochi, puntando su dinamiche di collaborazione e problem solving. Secondo la visione di Costanza Turrini, ideatrice del progetto, il coinvolgimento diretto dei docenti rappresenta un passo fondamentale per abbattere le barriere culturali e di genere. Rendere gli insegnanti protagonisti della trasformazione tecnologica significa dotarli di strumenti vicini alla realtà delle nuove generazioni, garantendo una guida solida e consapevole verso le professioni del futuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Girls In Digital Week 2026 STEM Futuro Fondazione W Group Girls Code It Better imprenditoria femminile
Vedi anche
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza