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Gli Anelli del Potere, la terza stagione a novembre

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Amazon MGM Studios conferma il debutto del terzo capitolo della saga ispirata a Tolkien durante l’annuale presentazione Upfront, puntando a consolidare il primato di visualizzazioni globale

- Prime Video
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12 maggio 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante l’annuale presentazione Upfront di Amazon, Prime Video ha ufficializzato il debutto della terza stagione de Gli Anelli del Potere per l’11 novembre 2026. La serie, che ha già catalizzato l’attenzione di oltre 185 milioni di spettatori in tutto il mondo, si conferma il principale motore per le nuove sottoscrizioni al servizio Prime. Secondo Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva globale di Amazon MGM Studios, il progetto continua a rappresentare l’apice dell’ambizione cinematografica della piattaforma, forte di una risposta del pubblico che non sembra mostrare segni di flessione nonostante la vastità della produzione.

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La narrazione del nuovo capitolo compirà un salto temporale di diversi anni rispetto agli eventi conclusivi della seconda stagione, immergendo lo spettatore nel cuore del conflitto tra gli Elfi e Sauron. Il fulcro della trama ruoterà attorno al tentativo dell’Oscuro Signore di forgiare l’Unico Anello, lo strumento necessario per piegare i popoli della Terra di Mezzo alla propria volontà. Ambientata migliaia di anni prima delle vicende narrate ne Lo Hobbit, la serie esplorerà l’apice della Seconda Era, muovendosi tra le foreste di Lindon e le imponenti architetture dell’isola di Númenor in un contesto di imminente rovina per i regni conosciuti.

Sotto il profilo tecnico e distributivo, la produzione resta affidata agli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, affiancati da un team esecutivo che include Lindsey Weber e la regista Charlotte Brandstrom. I dati Nielsen e le valutazioni su Rotten Tomatoes hanno finora premiato l’operazione, posizionando le prime due stagioni ai vertici delle classifiche di streaming globale. Attualmente, l’intero catalogo dei primi sedici episodi rimane disponibile in esclusiva su Prime Video, in attesa che il nuovo atto della saga arrivi a completare il quadro delle leggende tolkieniane nel tardo autunno.

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