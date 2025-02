Google Maps, il Golfo del Messico diventa Golfo d'America

La controversa ridenominazione del Golfo del Messico in Golfo d'America su Google Maps e le implicazioni per la cartografia digitale

La denominazione del grande specchio d'acqua situato tra la costa orientale del Messico e la Florida è stata recentemente al centro di una modifica significativa su Google Maps. A seguito di un cambiamento formale da parte dell'amministrazione Trump, la dicitura "Golfo d'America" è stata adottata in sostituzione di "Golfo del Messico" per gli utenti statunitensi, sia su piattaforma web che mobile. Tale adeguamento, come dichiarato da Google, è stato effettuato in conformità con il Geographic Names Information System (GNIS), il database statunitense di informazioni geografiche.

La variazione terminologica non è tuttavia uniforme a livello globale. Per gli utenti in Messico, la denominazione "Golfo del Messico" rimane invariata, mentre nel resto del mondo, la dicitura originale è affiancata, tra parentesi, dalla nuova designazione "Golfo d'America". La localizzazione dell'utente, e di conseguenza la visualizzazione di una delle due versioni, è determinata da Google attraverso dati provenienti dal sistema operativo mobile, dalla SIM e dalla rete. Nel caso di utenti desktop, la visualizzazione è influenzata dalle impostazioni di ricerca o dalla posizione del dispositivo, qualora fornita.

Diversamente da Google Maps, Apple Mappe non ha ancora implementato alcuna modifica, pur reindirizzando le ricerche di "Golfo d'America" verso "Golfo del Messico". Anche altre piattaforme di mappatura, come MapQuest, non hanno adottato cambiamenti. Waze, anch'essa di proprietà di Google, mostra entrambe le denominazioni in caso di ricerca di "Golfo del Messico", mentre non fornisce risultati per la ricerca di "Golfo d'America". Questa difformità tra le diverse piattaforme di mappatura evidenzia come l'aggiornamento dei nomi geografici possa seguire tempistiche e criteri differenti.