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Googlebook, a settembre confermato l'evento a New York

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Dopo mesi di indiscrezioni, l'azienda fissa una data ufficiale per presentare la nuova piattaforma ibrida. Il progetto punta a unire la produttività web di ChromeOS con il codice nativo di Android in un unico ecosistema desktop

Googlebook, a settembre confermato l'evento a New York
19 agosto 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da mesi si rincorrono le fughe di notizie su Google per un nuovo sistema desktop capace di mettere insieme ChromeOS e Android. Oggi quell'attesa si chiude: l'azienda ha inviato ufficialmente la stampa a un evento in presenza a New York, in programma martedì 15 settembre 2026, dedicato alla presentazione della piattaforma nota finora con il nome in codice Googlebook.

L'invito conferma quanto emerso nei mesi scorsi dalle analisi del codice sorgente e mette fine alle speculazioni sulla natura del progetto. Non si tratterà di un semplice aggiornamento software, ma della presentazione di una linea di dispositivi realizzata insieme ai partner OEM che lanceranno i primi modelli sul mercato.

Il programma diffuso da Google delinea una giornata organizzata attorno a tre momenti principali. Il primo è il keynote tenuto dai vertici dell'azienda, in cui verranno illustrati ufficialmente la nuova piattaforma, la sua architettura software e la strategia con cui Google intende far convergere l'ambiente web di ChromeOS con la base di codice nativa di Android.

Seguiranno le postazioni dimostrative degli OEM che hanno aderito al lancio, dove i giornalisti presenti potranno provare direttamente hardware e funzionalità della nuova piattaforma. È previsto inoltre uno spazio dedicato all'uso pratico dei dispositivi, con la possibilità di fotografarli, filmarli e sottoporli a test preliminari sul posto.

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