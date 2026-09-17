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Grand Theft Auto VI: The Album, annunciata la colonna sonora ufficiale

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l disco arriverà il 19 novembre insieme al gioco, con pre-save già attivo e edizioni limitate in vinile e CD. Trentaquattro brani per raccontare musicalmente Vice City e Leonida, tra pop, trap e rock d'autore

Grand Theft Auto VI: The Album, annunciata la colonna sonora ufficiale
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17 settembre 2026 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rockstar Games e Atlantic Records hanno annunciato Grand Theft Auto VI: The Album, la colonna sonora ufficiale del videogioco, in uscita il 19 novembre in concomitanza con il lancio di Grand Theft Auto VI. Il pre-save è già disponibile su tutti i principali servizi di streaming musicale, mentre sul sito ufficiale sono aperti i pre-order per tre edizioni fisiche limitate: un vinile con liquido all'interno, uno in versione splatter e un CD in confezione rigida.

L'album raccoglie trentaquattro brani originali pensati per restituire l'atmosfera del mondo di gioco, diviso tra Vice City e lo stato fittizio di Leonida. La scaletta mette insieme nomi molto diversi tra loro, a conferma di un progetto che non si lega a un genere musicale preciso: figurano artisti pop, trap, latin e rock, in una selezione che punta a rispecchiare l'eterogeneità sonora già caratteristica della serie.

I primi sei singoli sono già ascoltabili in streaming. Tra questi, "That's It" di Yung Lean con la partecipazione di Future e Metro Boomin, e "RHYNO" di Travis Scott, prodotto da Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk. Spazio anche a collaborazioni più sperimentali, come "Sexy Magic", che unisce CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. ed Etienne de Crécy, mentre Morgan Wallen contribuisce con "Last Thing You Need" e Rauw Alejandro con "Macacoa 2000". Chiude il gruppo dei singoli "Bright Lights, Big City" di Keith Richards, unico esponente più strettamente rock del lotto.

La scelta di affiancare al lancio del gioco un album ufficiale con artisti di questo calibro conferma l'attenzione che Rockstar riserva da sempre alla colonna sonora dei propri titoli, elemento che nella serie Grand Theft Auto ha spesso contribuito a definire l'identità culturale di ogni capitolo. Con Grand Theft Auto VI: The Album, l'operazione si spinge oltre la semplice compilation per gioco, proponendosi come un prodotto discografico a sé stante, distribuito anche nei formati fisici più ricercati dai collezionisti.

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GTA 6 Grand Theft Auto VI colonna sonora album
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