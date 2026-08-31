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GTA 6 non avrà microtransazioni né intelligenza artificiale generativa

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Rockstar Games conferma l'assenza di monetizzazione in-game per il lancio di novembre. Una scelta che arriva in un momento in cui l'industria videoludica fatica a trovare un equilibrio su questi temi

GTA 6 non avrà microtransazioni né intelligenza artificiale generativa
31 agosto 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rockstar Games ha dichiarato che Grand Theft Auto VI non conterrà microtransazioni né elementi generati tramite intelligenza artificiale al momento del lancio. Lo studio ha confermato la notizia in un'intervista con Kinda Funny Games, pubblicata in concomitanza con la diffusione dell'Extended Look dedicato al gioco.

Andy Cortez, giornalista di Kinda Funny, ha raccontato di aver chiesto direttamente a Rockstar se i giocatori potranno acquistare contenuti con denaro reale una volta usciti sul mercato. La risposta ricevuta è stata netta: nessuna forma di monetizzazione sarà presente nel titolo. Il giornalista ha poi posto una domanda altrettanto diretta sull'eventuale utilizzo di intelligenza artificiale generativa nello sviluppo del gioco, ricevendo una risposta altrettanto categorica da parte del team.

Il tema dell'IA generativa è diventato negli ultimi mesi un terreno scivoloso per l'industria. Clair Obscur: Expedition 33 ha perso un riconoscimento agli Indie Game Awards dopo la scoperta di texture generate artificialmente, mentre il publisher di Arc Raiders ha dovuto difendere pubblicamente l'uso di questi strumenti durante lo sviluppo. In questo contesto, la posizione di Rockstar rappresenta una scelta di campo che difficilmente passerà inosservata tra i milioni di giocatori in attesa da tredici anni di un nuovo capitolo della saga.

Sul fronte delle microtransazioni, però, la situazione merita qualche precisazione. Rockstar esclude qualsiasi meccanismo di acquisto in-game con denaro reale, ma questo non significa che tutti i contenuti saranno accessibili a chiunque acquisti il gioco. La Ultimate Edition, venduta a 99 euro contro i 79 della versione standard, include infatti una serie di contenuti esclusivi: pacchetti cosmetici, veicoli, armi e persino l'accesso ad alcuni negozi all'interno del mondo di gioco, come il tatuatore Electric Fang e il negozio di abbigliamento Stock 305. Una pagina di supporto ufficiale di Rockstar ha chiarito che chi possiede già la versione standard potrà comunque acquistare separatamente l'upgrade alla Ultimate Edition, con i contenuti bonus distribuiti lungo l'intera storia di Jason e Lucia.

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GTA 6 Grand Theft Auto videogiochi intelligenza artificiale microtransazioni
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