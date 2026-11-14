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GTA 6 svela la sua serie animata: ecco Macca & Friends

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Il nuovo kolossal di Rockstar Games includerà uno show televisivo satirico con un alligatore rosa come protagonista. Il merchandising dedicato è già disponibile in una ricca edizione per collezionisti

GTA 6 svela la sua serie animata: ecco Macca & Friends
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14 novembre 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'attesa per Grand Theft Auto 6 è ormai agli sgoccioli, con il lancio fissato per il 19 novembre che promette di consegnare ai giocatori un mondo aperto denso di attività secondarie. Oltre alla campagna principale incentrata sulla coppia formata da Jason e Lucia, l'opera di Rockstar Games offrirà innumerevoli distrazioni digitali, tra cui spicca "Macca & Friends", una vera e propria serie animata integrata all'interno del gioco. Fino a questo momento l'esistenza dello show era nota unicamente per via del materiale promozionale correlato, ma un recente filmato trapelato in rete ha finalmente permesso di osservarne l'estetica e il tono.

Il primo teaser rivela un prodotto dall'umorismo chiaramente maturo. Il protagonista è Macca, un alligatore antropomorfo rosa costantemente munito di occhiali da sole, che cerca di sopravvivere in quel di Leonida, la rielaborazione fittizia della Florida ideata dagli sviluppatori. Le sue vicende ruotano attorno al disperato tentativo di raccogliere il denaro necessario per pagare l'affitto a un burbero padrone di casa. Nel corso degli episodi, l'alligatore è affiancato da un bizzarro cast di comprimari che include il granchio Pinchie, il lamantino Chunkee, un fenicottero e un poliziotto umano.

Allo stato attuale non è stato chiarito in che modo gli utenti potranno fruire del contenuto all'interno dell'ecosistema di gioco, sebbene l'attenzione storica di Rockstar per l'immersività e i dettagli lasci presagire la presenza di una programmazione televisiva strutturata in più episodi. Nel frattempo, l'azienda ha già avviato la distribuzione del merchandising ufficiale del programma. La speciale edizione per collezionisti "The Good Time State - Vice City Collection" include tra i vari bonus anche un modellino in vinile di Macca e un bicchierino a tema Chunkee.

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