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GTA VI, Rockstar svela l'Ultimate Edition e i bonus preordine

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Il nuovo capitolo della celebre saga criminale arriverà il 19 novembre con una versione premium ricca di veicoli esclusivi, armi personalizzate e vantaggiosi bonus per i preordini

GTA VI, Rockstar svela l'Ultimate Edition e i bonus preordine
24 giugno 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

L'attesa per il ritorno nel mondo criminale di Rockstar Games si arricchisce di dettagli, dopo la rivelazione della copertina ufficiale. Il prossimo 19 novembre, Grand Theft Auto VI farà il suo debutto ufficiale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, accompagnato dal lancio della Ultimate Edition. Questa versione premium, concepita per offrire un ecosistema completo all'interno dello fittizio Stato di Leonida, seguirà le vicende dei due protagonisti Jason e Lucia attraverso una serie di contenuti esclusivi che verranno sbloccati progressivamente con l'avanzare della trama principale. Per i possessori dell'edizione standard sarà comunque garantita la possibilità di effettuare l'upgrade a questa configurazione in un secondo momento.

Il comparto automobilistico e la gestione dei rifugi rappresentano il pilastro fondamentale dell'offerta. Tra i veicoli di spicco inclusi nel pacchetto figurano la Vapid Dominator Buggy del '67, un mezzo da fuoristrada ideale per le zone boschive del Monte Kalaga, abbinata al garage Paradise situato a Watson Bay, una struttura dotata di armadietto per le armi e deposito per le merci di contrabbando. A questa si aggiunge l'iconica Grotti Cheetah del '95 con livrea rétro-futurista. Presso il rifugio di Jason sarà inoltre possibile modificare il pick-up Vapid Ganado con componenti estetiche dedicate, come spoiler e livree speciali, affiancandolo a una moto Dinka Enduro e a un Kayak Crest.

ultimate edition one eyed willie 01

La personalizzazione estetica e meccanica avanzata sarà invece affidata a due officine ad accesso esclusivo: la Rideout Customs a Vice City, specializzata in modifiche in stile donk, e la One-Eyed Willie nei pressi del Lago Leonida. A completare le attività su quattro ruote interviene il collezionista Wyman, che affiderà ai giocatori l'incarico di rintracciare e restaurare quattro auto classiche abbandonate da aggiungere al proprio parco mezzi.

Sul fronte dell'equipaggiamento e delle attività illecite, la Ultimate Edition introduce i potenti revolver Hawk & Little Morgan, provenienti direttamente dalla storica Villa Vercetti e caratterizzati da incisioni a tema tropicale sull'impugnatura. Saranno inoltre disponibili finiture personalizzate per le pistole d'ordinanza dei due protagonisti, la Girardi ES9 e la Klose K17. Le vie d'acqua saranno presidiate dallo Shitzu Squalo, un'imbarcazione con livrea blu e rosa ormeggiata a Washington Beach e provvista di una cassa di esplosivi.

vintage vice city pack 01

Il crimine organizzato locale vedrà l'introduzione di una missione specifica contro la banda dei PTT Youngin$, con l'obiettivo di assaltare un magazzino a Southside Vice City per sottrarre merci di contrabbando e colture idroponiche. L'estetica dei personaggi sarà infine gestita tramite una capsule collection dedicata al personaggio televisivo Macca l'Alligatore, l'accesso esclusivo allo store streetwear Stock 305 nel quartiere di Stockyard, i servizi del salone unisex Sara's e oltre cinquanta tatuaggi unici disegnati dal collettivo artistico FAILE presso lo studio Electric Fang Tattoo.

vintage vice city pack vapid stanier 02

Rockstar Games ha inoltre strutturato un piano di incentivi per le prenotazioni valido fino al 20 novembre 2026. Il pacchetto Vintage Vice City include la berlina Vapid Stanier del '55, il garage di Shore Court a Ocean Beach e una serie di abiti d'epoca per i due protagonisti, tra cui un abito in lino color pastello e un mini abito rosso di paillettes, oltre a una skin per le armi ispirata alla celebre camicia a palme di Tommy Vercetti.

L'editore ha specificato che le edizioni fisiche del gioco non conterranno un disco ottico, bensì un codice per il riscatto digitale all'interno della confezione. Infine, il preordine effettuato tramite gli store digitali di Sony e Microsoft garantirà un mese di abbonamento gratuito al servizio GTA+, con l'erogazione di valuta virtuale e bonus esclusivi per la componente online del titolo.

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GTA VI Grand Theft Auto Ultimate Edition bonus preordine videogiochi
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