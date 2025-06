I Village People aprono "IMMensamente": Carrara si accende con il nuovo festival estivo

Dopo oltre dieci anni, l'iconico gruppo disco torna in Italia per inaugurare il festival "IMMensamente" a Carrara, la rassegna musicale che promette di diventare un punto di riferimento dell'estate italiana con un ricco programma di artisti

Dopo il giro del mondo del video diventato virale della loro sorprendente esibizione a Washington, durante il comizio celebrativo della vittoria presidenziale di Donald Trump, in cui lo stesso Presidente ha cantato e ballato sul palco con il leggendario gruppo statunitense, i Village People tornano a far parlare di sé.

A distanza di oltre dieci anni dalla loro ultima apparizione in Italia, il gruppo simbolo della disco music torna finalmente nel nostro Paese. L’evento è fissato per il 30 giugno a Carrara, in Toscana, in occasione della serata inaugurale di “IMMensamente”, la nuova rassegna musicale promossa da IMM-CarraraFiere, Comune di Carrara, LEG Live Emotion Group e One Stage Live.

L’annuncio ha già scatenato un’ondata di entusiasmo: sono migliaia i contatti e le richieste ricevute dagli organizzatori. I Village People hanno venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo e rappresentano una delle icone più amate della cultura pop e della comunità LGBTQ+. I loro brani – da “Y.M.C.A.” a “Macho Man” – hanno fatto ballare generazioni intere e continuano a essere simbolo di festa, libertà e inclusività.

“IMMensamente” nasce come una delle grandi novità dell’estate 2025. Un festival giovane ma già ambizioso, che nei prossimi anni punta a diventare un nuovo punto di riferimento tra i grandi eventi musicali italiani, grazie a un programma variegato e trasversale.

Dopo l’attesissimo debutto con i Village People, sul palco di IMM-CarraraFiere si alterneranno artisti amatissimi dal pubblico di tutte le età: Benji & Fede, il duo pop che ha fatto impazzire migliaia di fan, gli intramontabili Zero Assoluto, la vincitrice di X Factor 2024, la giovane promessa Mimì Caruso, e una serata di chiusura esplosiva con DJ Aladyn, DJ Shorty (da Radio Deejay e M2O) e un super ospite d’eccezione: Dargen D’Amico.

Cinque serate, cinque eventi imperdibili in una cornice d’eccezione quella di IMMCarraraFiere che attraverso il festival regala alla città una straordinaria occasione per farla scoprirla (o riscoprire), città simbolo del marmo e dell’arte, incastonata tra le Alpi Apuane e il mar Tirreno. Un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali, dove tradizione e innovazione si incontrano.

Lo spazio fieristico di IMM-CarraraFiere, affacciato sul mare e facilmente raggiungibile, si conferma come una location versatile e strategica, perfetta per accogliere eventi di respiro nazionale e internazionale.

Questo il calendario completo del festival, tutte le info si possono trovare su www.legsrl.net:

Biglietti:

VILLAGE PEOPLE

30 GIUGNO 2025. Inizio show alle 21,30 - Aperture porte EARLY ENTRY: 19:00 - Aperture porte POSTO UNICO: 19:30 Prevendita sui circuiti: Ticketone e Vivaticket

BENJI & FEDE

11 LUGLIO 2025. Inizio show: 21:30 - Prevendita sul circuito: Ticketone

ZERO ASSOLUTO

18 LUGLIO 2025. Inizio show: 21:30 - Aperture porte EARLY ENTRY: 19:00 - aperture porte POSTO UNICO: 19:30 - Prevendita sul circuito: Ticketone

MIMÌ CARUSO

24 LUGLIO 2025. Inizio show: 21:30 - Aperture porte EARLY ENTRY: 19:00 - Aperture porte POSTO UNICO: 19:30 - Prevendita sul circuito: Ticketone

DARGEN D'AMICO + DJ ALADYN E DJ SHORTY DI RADIODEEJAY E M2O

4 AGOSTO 2025 . Inizio show: 21:30 Prevendita sul circuito: Ticketone