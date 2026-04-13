circle x black
Cerca nel sito
 

Identificato un meccanismo molecolare per il controllo della progressione del tumore al seno

sponsor

Uno studio condotto dal Cnr-Ieomi in collaborazione con Dompé farmaceutici rivela come la proteina Shp1 agisca da interruttore per bloccare i segnali dell'interleuchina 8, aprendo nuove prospettive per i carcinomi mammari più aggressivi

Identificato un meccanismo molecolare per il controllo della progressione del tumore al seno
13 aprile 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Uno studio pubblicato sulla rivista Cell Death & Disease, condotto dall'Istituto degli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli (Cnr-Ieomi) in collaborazione con Dompé farmaceutici S.p.A., ha individuato una funzione precedentemente ignota della proteina Shp1. Questo componente cellulare opera come un vero e proprio "interruttore" molecolare, capace di inibire la catena di segnali innescata dall'interleuchina 8 (IL-8), una proteina prodotta nel microambiente tumorale che favorisce l'invasione dei tessuti e la formazione di metastasi.

CTA

Il meccanismo scoperto presenta una natura bidirezionale: se da un lato Shp1 contrasta l'azione pro-tumorale, dall'altro l'interleuchina 8 può disattivare chimicamente la proteina Shp1, innescando la distruzione del recettore attraverso cui il segnale viene trasmesso. Questa dinamica indica che il tumore è in grado di autoregolare la propria aggressività attraverso un sistema di controllo della stabilità dei recettori finora sconosciuto. Come spiega Alessia Varone, ricercatrice del Cnr-Ieomi e coordinatrice dello studio: "Abbiamo identificato una modalità del tutto nuova con cui le cellule tumorali regolano il segnale di IL-8. Questo meccanismo apre la strada allo studio di processi simili anche per altre proteine cruciali nell'ambiente tumorale".

L'analisi dei dati ha rivelato che questa via molecolare è particolarmente attiva in due sottotipi di tumore al seno complessi da trattare: i tumori luminali e i cosiddetti "triplo negativi". In questi ultimi, la presenza di bassi livelli di Shp1 è risultata associata a un'elevata produzione di IL-8 e a prognosi più critiche, suggerendo che il monitoraggio di questa proteina possa fungere sia da marcatore diagnostico che da bersaglio per futuri protocolli terapeutici mirati.

L'integrazione tra la ricerca di base pubblica e l'esperienza dell'industria farmaceutica ha permesso di accelerare il passaggio dalle osservazioni in vitro alla valutazione di possibili applicazioni mediche. "I nostri dati suggeriscono che agire su questo meccanismo potrebbe rappresentare una strategia innovativa per contrastare i tumori più aggressivi", aggiunge Daniela Corda, ricercatrice del Cnr-Ieomi e coautrice senior del lavoro. "È un esempio concreto di come la collaborazione tra ricerca pubblica e industria farmaceutica possa accelerare il trasferimento delle conoscenze verso applicazioni cliniche".

L'interleuchina 8 gioca un ruolo rilevante anche in altri tumori solidi, come quelli del polmone, del pancreas e della prostata, rendendo questa scoperta potenzialmente applicabile a un contesto oncologico più ampio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumore al seno Cnr Ieomi carcinomi mammari Dompé farmaceutici CNR
Vedi anche
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
Gesmundo (Coldiretti) a Zaia: "Liberiamo il vino dalla tecnocrazia europea" - Video
Artemis II, la Nasa celebra la missione: dal lancio al rientro, tutti i momenti - Video
News to go
Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni
News to go
Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Contratti, aumento di 206 euro per i 28mila lavoratori del vetro - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza