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Il gruppo kpop BabyMonster testimonial di Oppo Reno16

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Il brand cinese annuncia l'arrivo sul mercato italiano dei nuovi smartphone focalizzati su intelligenza artificiale e design cosmico, collaborando con il noto gruppo musicale per intercettare la Gen-Z

Il gruppo kpop BabyMonster testimonial di Oppo Reno16
18 giugno 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oppo ha ufficializzato la data di debutto della nuova gamma Reno16, che farà il suo ingresso sul mercato italiano all'inizio del prossimo mese. La mossa si inserisce in una strategia globale di rinnovamento della linea di smart device del produttore, mirata a consolidare la propria quota di mercato attraverso una combinazione di estetica d'avanguardia e strumenti tecnologici aggiornati.

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La nuova generazione di dispositivi introduce l'approccio stilistico denominato 3D Pop Planet Design, una scelta estetica che richiama suggestioni cosmiche per differenziare i prodotti nel competitivo segmento di fascia media. Oltre all'impatto visivo, il focus principale della linea è l'integrazione di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, specificamente ingegnerizzate per ottimizzare l'esperienza di scatto fotografico e la manipolazione dei contenuti multimediali direttamente sul dispositivo.

Per supportare il lancio e consolidare il legame con il pubblico più giovane, l'azienda ha nominato il gruppo femminile coreano BabyMonster come nuove ambasciatrici del brand per mercati selezionati. La scelta della band asiatica riflette la volontà di associare la linea Reno a dinamismo e forte identità visiva. I dettagli tecnici completi, insieme ai prezzi e alle configurazioni previste per il mercato europeo, saranno diffusi progressivamente nelle settimane antecedenti la commercializzazione effettiva, prevista per il primo luglio.

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BabyMonster kpop Oppo Reno16
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