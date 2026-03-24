iOS 26.4 ai blocchi di partenza, settimana di aggiornamento Apple

La pubblicazione delle note ufficiali per iOS 26.4 delinea un aggiornamento focalizzato su musica e produttività, introducendo strumenti avanzati in Freeform e la consultazione offline dei brani in attesa del debutto pubblico

Apple si appresta a rilasciare iOS 26.4, come confermato dalla recente distribuzione della versione Release Candidate agli sviluppatori e ai beta tester. Sebbene l'attenzione del mercato fosse inizialmente rivolta al debutto della nuova Siri più intelligente, anticipata durante la WWDC del 2024, il pacchetto software attuale esclude ancora il rinnovamento dell'assistente vocale. Il rinvio della funzione più attesa non impedisce tuttavia l'introduzione di ottimizzazioni funzionali che puntano a migliorare l'esperienza d'uso quotidiana su iPhone, con una distribuzione definitiva prevista entro pochi giorni.

Il comparto musicale riceve gli aggiornamenti più significativi grazie a Playlist Playground, un sistema capace di generare elenchi di brani partendo da semplici descrizioni testuali fornite dall'utente. L'interfaccia di Apple Music si evolve con sfondi immersivi a tutto schermo, mentre la nuova funzione dedicata ai concerti facilita l'individuazione di eventi live nelle vicinanze, suggerendo nuovi artisti in base allo storico degli ascolti. Una novità di rilievo riguarda il riconoscimento dei brani tramite il Centro di Controllo, che ora permette di identificare le tracce audio anche in totale assenza di connessione internet, estendendo le potenzialità di Shazam a contesti precedentemente preclusi.

La produttività viene affinata attraverso l'integrazione di Freeform nel pacchetto Apple Creator Studio, dove l'applicazione riceve strumenti avanzati di creazione e modifica delle immagini oltre a una libreria di contenuti premium. Sul fronte della gestione delle attività, l'applicazione Promemoria introduce la possibilità di contrassegnare le scadenze come urgenti direttamente dalla barra degli strumenti, consentendo un filtraggio rapido all'interno degli elenchi intelligenti. Significativa risulta anche la modifica al sistema di condivisione in famiglia, che ora permette ai membri adulti di utilizzare metodi di pagamento indipendenti per i propri acquisti, superando il vincolo del portafoglio unico gestito dall'organizzatore del gruppo.

L'aggiornamento include inoltre otto nuove emoji e un incremento della precisione della tastiera durante la digitazione rapida. Per gli utenti soggetti a chinetosi o sensibili al movimento, è stata introdotta un'impostazione specifica per ridurre le animazioni dell'interfaccia Liquid Glass. Nonostante l'assenza di una data di rilascio ufficiale, la completezza della documentazione suggerisce un lancio imminente, consolidando una build che punta sulla concretezza degli strumenti creativi e sulla semplificazione della gestione dei dati personali.