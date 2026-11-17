Con la nuova beta di iOS 27.3, Apple aggiunge due novità per gli utenti di iPhone Duo. La prima è un sistema di riconoscimento del volto che consente di sbloccare il dispositivo guardandolo; la seconda è un'opzione che ne attiva il blocco automatico alla chiusura. L'impostazione per lo sblocco facciale si trova in Impostazioni, alla voce Touch ID e codice, e diventa disponibile dopo l'aggiornamento. Una volta attivata, iPhone Duo si sblocca quando riconosce il volto dell'utente.

Nella descrizione della funzione, Apple precisa che viene utilizzata la fotocamera frontale, insieme a una recente autenticazione con Touch ID o codice, per sbloccare il dispositivo quando è chiuso, e che i dati del riconoscimento facciale non lasciano mai il dispositivo.

Non si tratta di Face ID. Il sistema si affida alla fotocamera presente sul display esterno, perché iPhone Duo non dispone dell'hardware necessario per la tecnologia di riconoscimento facciale utilizzata sugli altri iPhone. Dato il livello di sicurezza inferiore rispetto a Face ID, Touch ID o al codice, Apple ha introdotto alcune limitazioni.

Il riconoscimento del volto consente soltanto lo sblocco del dispositivo. Per usare Apple Pay, accedere alle password, aprire app protette o eseguire altre operazioni che richiedono un'autenticazione, resta necessario ricorrere a Touch ID o al codice. Esiste poi un vincolo temporale: dopo 45 minuti senza sblocchi, la funzione viene disattivata fino a un nuovo inserimento del codice o a una nuova autenticazione con Touch ID. Infine, la modalità non è utilizzabile con il dispositivo aperto, caso in cui lo sblocco avviene esclusivamente con Touch ID o codice.

La seconda novità riguarda il blocco alla chiusura, attivabile in Impostazioni, alla voce Schermo e luminosità. Con l'opzione abilitata, piegando iPhone Duo il dispositivo si blocca, invece di passare semplicemente dal display interno a quello esterno. La funzione risponde a una richiesta ricorrente tra gli utenti, finora costretti in diversi casi a replicare il comportamento tramite un comando rapido.