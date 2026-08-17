Kingdom Hearts IV, nuovo trailer con il mondo di Coco

Square Enix ha annunciato che Kingdom Hearts IV uscirà nel corso del 2027 per PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. L'annuncio arriva mentre la serie si avvicina al proprio venticinquesimo anniversario, un traguardo che l'editore giapponese ha scelto di celebrare con un nuovo capitolo della saga principale piuttosto che con semplici operazioni celebrative.

Square Enix ha inoltre confermato che il mondo di Coco, il film Disney e Pixar del 2017, sarà tra le ambientazioni esplorabili nel gioco. Si tratta della prima incursione ufficiale di un titolo Pixar nell'universo di Kingdom Hearts, che finora ha attinto quasi esclusivamente al catalogo Disney classico e ai franchise Square Enix, come Final Fantasy.

La trama riparte da dove si era interrotta la serie: il protagonista Sora si risveglia in Quadratum, una metropoli contemporanea a lui sconosciuta, e deve trovare un modo per tornare al proprio mondo. Nel frattempo i suoi compagni Paperino e Pippo si dirigono verso l'Underworld, alla ricerca di indizi sulla sua posizione.

Sul fronte del gameplay, Square Enix ha descritto un sistema di combattimento dinamico e votato alla rapidità, pensato per combinare con naturalezza attacchi fisici e magie. Viene introdotta anche una nuova meccanica per costruire combo, insieme alla possibilità di cambiare la Keyblade impugnata da Sora per sbloccare attacchi differenti, adattando lo stile di combattimento alle preferenze del giocatore.