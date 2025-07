La Cina rivoluzione l'edilizia spaziale con la stampante 3D di mattoni lunari

Costruire sulla Luna non è più un sogno lontano. La Cina ha fatto un passo decisivo verso questa realtà con lo sviluppo di una "macchina fabbrica-mattoni lunare". Questa innovazione, frutto del Deep Space Exploration Laboratory (DSEL) di Hefei, permette di produrre mattoni robusti direttamente dal suolo lunare, utilizzando solo l'energia solare. Un game-changer per l'esplorazione e la colonizzazione spaziale.

Il sistema di stampa 3D in-situ sfrutta riflettori parabolici per concentrare l'energia solare oltre 3.000 volte l'intensità normale, focalizzandola per riscaldare il suolo lunare oltre i 1.300°C. Il risultato? Mattoni di alta resistenza e densità, senza additivi, perfetti non solo per edifici, ma anche per piattaforme e strade.

Sebbene la macchina sia un successo, costruire habitat sulla Luna richiede di superare ulteriori ostacoli. Yang Honglun, ingegnere senior del DSEL, chiarisce: "I mattoni lunari serviranno principalmente come strato protettivo. Dovranno integrarsi con moduli strutturali rigidi e soft-shell gonfiabili per creare una base abitabile, capace di resistere al vuoto e alla bassa gravità. Il progetto include lo sviluppo di sistemi di assemblaggio e robot per la costruzione in loco."

Questa tecnologia è parte integrante dell'ambiziosa International Lunar Research Station (ILRS), un'iniziativa cinese che prevede una base scientifica sul polo sud lunare entro il 2035, con un'espansione negli anni '40. Ad oggi, ben 17 paesi e oltre 50 istituti di ricerca internazionali si sono uniti alla ILRS, a dimostrazione dell'interesse globale.

Un test cruciale è già in atto: nel novembre 2024, mattoni lunari simulati sono stati inviati alla stazione spaziale cinese tramite il veicolo cargo Tianzhou-8. Gli astronauti valuteranno le loro proprietà meccaniche, termiche e la resistenza alle radiazioni, dati vitali per le future missioni.